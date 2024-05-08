تكنولوجيا
“هاتف الشباب الرايق!” أرخص هاتف من أوبو بسعر حلو وتصميم هايل!
من أكثر الهواتف التي أحدثت ضجة في الأسواق بسبب سعره الاقتصادي وشكله المميز، كما أنه من إنتاج شركة أوبو المعروفة بسمعة حسنة عند العملاء، والمميز في الهاتف احتوائه على كاميرا فائقة الجودة والدقة، وسعة بطاريته الضخمة، وفيما يلي سوف نتعرف أكثر على مواصفات ومميزات الهاتف.
مواصفات هاتف Oppo A58
فيما يلي عرض لأهم مواصفات هاتف أوبو الاقتصادي، لتجميع فكرة عامة على أهم ما يتضمنه الهاتف من خصائص:
|اسم الهاتف
|Oppo A58
|LCD
|حجم الشاشة
|6.72 بوصة
|معدل التحديث
|60 هيرتز في الثانية
|جودة العرض
|FHD+
|دقة الشاشة
|1080× 2400 بكسل
|سعة التخزين الداخلية
|128 جيجابايت
|نوع المعالج
|Helio G85
|السعر
|6685 جنيه مصري
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|سعة الذاكرة العشوائية
|6 جيجابايت
مميزات هاتف Oppo A58
تعرف أكثر على محتويات الهاتف وإمكانياته وهل يستحق أم لا مقارنة بسعره في السطور التالية:
- تحتوي شاشة الهاتف على ثقب صغير في المنتصف وهو ما يسمى ب”نوتش” للكاميرا الأمامية.
- يحتوي على كاميرا مزدوجة (الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل+ مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل يستخدم للبصمة).
- تدعم الكاميرا الأساسية تسجيل الفيديوهات بجودة تصل إلى 1080 بيكسل كما تدعم الكاميرا الرئيسية معدل 30 إطار في الثانية.
- أما بالنسبة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل لأخذ الصور السيلفي واجراء مكالمات الفيديو.
- علاوة على ذلك احتوائه على بطارية ضخمة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن بقوة تصل إلى 33 وات.
- يأتي الهاتف مع شاحن Super VOOC والذي يمكن المستخدم من شحن الهاتف بنسبة 50% في وقت لا يتعدى 30 دقيقة.
- يدعم معالج من نوع Helio G85، ويأتي مع نظام التشغيل أندرويد.
- كما يدعم بلوتوث إصدار 5.3، بالإضافة لدعمه خاصية تحديد الموقع الجغرافي GPS وأنظمة الملاحة GALILEO, GLONASS,BDS,QZSS.
- تم توفير الهاتف في الأسواق المصرية بسعر يصل إلى 6685 جنيه مصري ويختلف مقدار بسيط من متجر لآخر ومن نسخة لأخرى.