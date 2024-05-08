“هاتف الشباب الرايق!” أرخص هاتف من أوبو بسعر حلو وتصميم هايل!

من أكثر الهواتف التي أحدثت ضجة في الأسواق بسبب سعره الاقتصادي وشكله المميز، كما أنه من إنتاج شركة أوبو المعروفة بسمعة حسنة عند العملاء، والمميز في الهاتف احتوائه على كاميرا فائقة الجودة والدقة، وسعة بطاريته الضخمة، وفيما يلي سوف نتعرف أكثر على مواصفات ومميزات الهاتف.

مواصفات هاتف Oppo A58

فيما يلي عرض لأهم مواصفات هاتف أوبو الاقتصادي، لتجميع فكرة عامة على أهم ما يتضمنه الهاتف من خصائص:

اسم الهاتف Oppo A58 LCD حجم الشاشة 6.72 بوصة معدل التحديث 60 هيرتز في الثانية جودة العرض FHD+ دقة الشاشة 1080× 2400 بكسل سعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت نوع المعالج Helio G85 السعر 6685 جنيه مصري سعة البطارية 5000 مللي أمبير سعة الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت

مميزات هاتف Oppo A58

تعرف أكثر على محتويات الهاتف وإمكانياته وهل يستحق أم لا مقارنة بسعره في السطور التالية: