لو عاوز تحصل على الجنسية العمانية؟.. تعرف على الشروط كاملة!

يرغب عدد كبير من الأشخاص الذين يريدون الحصول على الجنسية العمانية معرفة الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على هذه الجنسية، لهذا قامت حكومة سلطان عمان الإعلان عن أهم هذه الشروط وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة بالإضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى.

شروط الجنسية العمانية

تمثلت شروط الحصول على الجنسية العمانية في كل من الآتي:

لابد أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

يشترط أن يكون المتقدم يتمتع بالصحة الجيدة، وان يكون خاليا من أي عاهات.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

لابد أن يكون المتقدم ليس عليه أي إحكام قضائية.

يشترط أن يكون المتقدم الاعزب يقيم داخل أراضي الدولة لمدة عشرين عاما.

يجب أن يكون المتقدم المتزوج موجود داخل أراضي الدولة ولم يخرج منها على الأقل لمدة عشر سنوات.

لابد أن يكون المتقدم قادرا ماليا على اعانة أسرته.

يشترط أن يقسم المتقدم بالولاء إلى البلاد أمام المحكمة العمانية مع التنازل عن الجنسية الخاصة به.

مميزات الحصول على الجنسية العمانية

من أهم مميزات الحصول على الجنسية العمانية ما يلي:

التنقل في جميع أنحاء السلطنة.

يستطيع الأفراد من خلالها التجارة والصناعة بكل سهولة.

يتمتع صاحبها بحرية الرأي والتفكير.

دخول أراضي الدولة والخروج منها بكل حرية.

يتمتع صاحبها بالحريات السياسية والنقابية.

طرق الحصول على الجنسية العمانية

هناك عدة طرق يتمكن الأفراد من خلالها الحصول على الجنسية العمانية، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي: