“الحكومة حاسة بيك” موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بالزيادة الاخيرة

يترقب عدد كبير من العاملين بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، والذي يتوقع عدد كبير منهم أن يتم صرفها بالزيادة الجديدة والتي وصلت إلى 50% طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة المواطن المصري خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

الكثير من أصحاب الموظفين في القطاع العام على علم أن صرف مرتبات شهر يونيو 2024 سوف يكون بالزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها مؤخراً ، وكانت وزارة المالية أعلنت عن موعد صرف مرتبات لشهر يونيو والتي سوف تبدأ يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 وسوف يستمر الصرف لمدة 5 أيام وينتهي في يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024

وأعلنت وزارة المالية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت جدول صرف المرتبات بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بصرف مرتبات الدرجات الوظيفية المختلفة والذي جاء كالتالي:

الدرجة الوظيفية الممتازة: 12 ألف جنيه.

مرتبات الدرجة العالية وما يعادلها: 10,200 جنيه.

مرتبات المدير العام: 9,200 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.

وأخيراً مرتبات موظفي الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

جدير يالذكر إن الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين في القطاع العام جاءت بعد توصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنه لموظفي الدرجة السادسة، وبهذا من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يونيه 2024 بالزيادة الجديدة طبقاً للقرارات التي أعلنت عنها وزارة المالية المصرية خلال الأيام الأخيرة.