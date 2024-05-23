“حقيقة أم شائعة“ عطلة عيد الغدير الرسمية في العراق 2024

انتشرت العديد من الأخبار حول وجود عطلة رسمية في العراق والتي من المقرر أن تكون في الفترة المقبلة وهو يوم عيد الغدير، مما جعل جميع الموظفين يتساءلوا حول هذا الخبر وهل يوجد عطلة أم لا وهذا ما سوف نجيب عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

عطلة عيد الغدير

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن حقيقة عطلة عيد الغدير، ووفقا لما أوضحه مجلس الأمانة العامة أنه يوجد عطلة رسمي لجميع القطاعات المختلفة، كما أوضح أنه لا يوجد عطل رسمية أخرى حتى يوم 7 من يوليو 2024 وهو العام الهجري الجديد.

رزنامة العطل الرسمية في العراق 2024

سوف نوضح لكم في السطور القادمة العطل الرسمية التي من المقرر اتخاذها في عام 2024 لمختلف القطاعات داخل العراق:

1 يناير وهي عطلة العام الميلادي الجديد.

يوم 6 من يناير وهو عطلة رسمية بمناسبة عيد الجيش العراقي.

يوم 21 من مارس وهو عطلة عيد نوروز.

عطلة عيد الفطر المبارك وهي يوم 10 من أبريل وتستمر حتى ثلاث أيام.

يوم 1 من مايو وهي عطلة عيد العمال.

عطلة 7 من يوليو بمناسبة العام الهجري الجديد.

ذكرى الثورة وهي يوم 14 من يوليو.

عطلة يوم 16 من يوليو بمناسبة عاشوراء.

إجازة يوم 15 من سبتمبر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

عطلة العيد الوطني وذلك يوم 3 من أكتوبر.

موعد العطلة الرسمية القادمة في العراق

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر أن تكون العطلة القادمة هي عطلة العام الهجري الجديد وذلك يوم 7 من يوليو 2024 هي عطلة لجميع القطاعات.