بسرعة.. خطوات الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 عموم محافظات العراق

أطلقت وزارة الداخلية العراقية، بوابة أور لكي يتم الإستعلام وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمرور، من استعلام وسداد قيمة الغرامة المرورية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، حيث إن ذلك يكون إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد اللازم على جميع المواطنين في محافظات العراق، وفي السطور التالية نوضح لكم طريقة الإستعلام عن غرامات المرور العامة وكذلك سدادها إلكترونيًا، لكي يتعرف عليها الجميع.

خطوات الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة أور الإلكترونية.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

القيام بإختيار خدمات المرور.

اختيار الخدمة التي ترغب فيها.

ليتم بعدها إدخال رقم السيارة وكافة البيانات الخاصة بالسائق.

الضغط على أيقونة “بحث”.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالخدمة.

خطوات سداد غرامات المرور العامة في العراق

وعن خطوات القيام بسداد غرامات المرور العامة في محافظات دولة العراق، وفقًا للأتي:-

أولاً يُرجى الدخول إلى بوابة أور.

تسجيل بيانات السائق أو قائد المركبة.

القيام بإختيار خدمة “السداد”.

ليتم بعدها إدخال كافة البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

اختيار طريقة الدفع المناسبة للشخص المتقدم.

الضغط على زر “تأكيد”.

ليتم في النهاية طباعة إيصال الدفع.

تسجيل قيمة الغرامات المرورية

وفي سياق متصل أكد العميد زياد القيسي، المتحدث بأسم المديرية العامة للمرور، أن المديرية تعمل وفقًا للقانون المروري رقم 8 لعام 2019، لكي يتم تحديد نوع المخالفات ومبلغ الغرامة، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أي شخص أن يُقلل أو يلغي أو يُضاعف مبلغ الغرامات سواء كانت بالكاميرات أو عبر الوصولات.