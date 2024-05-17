“شـدات PUBG“ تنزيل ببجي كورية التحديث الأخير ||.. 10.000 شدة مجانا مضمونة 100%

سوف نذكر لكم في السطور القادمة طريقة شحن شدات ببجي مجانا والشدات من الأشياء المهمة لدى لاعبي ببجي وذلك لأنه يمكن للاعب من خلالها الحصول على العتاد والأسلحة بالإضافة إلى الشخصيات المميزة كما أن لها دور في ترقية مستوى اللاعب داخل اللعبة وتجعله يبقى لوقت أطول على قيد الحياة.

تنزيل ببجي كورية

يمكنك الآن شحن شدات ببجي بطريقة آمنة وفعالة وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

في بداية الأمر يتطلب منك الدخول متجر التطبيقات المثبت على هاتفك. في شريط البحث قم بكتابة اسم التطبيق Earn UC واضغط على تحميل. بعد أن يتم تثبيت التطبيق قم بالضغط على زر فتح التطبيق وقم بتسجيل الدخول من خلال حسابك على جوجل. سوف يظهر لك أيقونة لاعب داخل مساحة صفراء قم بالضغط عليها. بعد ذلك بمجرد أن تقوم بمشاهدة الفيديوهات الموجودة في التطبيق سوف تحصل على نقاط والتي يمكنك استبدالها بالشدات. يمكنك تبديل النقاط بالشدات من الصفحة الرئيسية اضغط على طلب شحن الشدات وسوف تظهر عدد نقاطك التي قمت بتجميعها.

خطوات شحن شدات ببجي من خلال ID

يوجد طريقة أخرى يمكنك من خلالها شحن شدات ببجي بكل سهولة والتي تكون على النحو التالي: