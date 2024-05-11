“لولو حلوة كتير وشيك“ استقبل تردد قناة وناسة بيبي الجديد على نايل سات وعربسات للاستمتاع بأجمل أغاني الأطفال واخلصي من زنهم

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا تردد قناة وناسة الجديد والذي قامت بتغييره إدارة القناة والهدف من ذلك هو إضافة محتوى جديد بدقة وجودة عالية وحل مشكلة التشويش، يجب العلم أن قناة حرصت على توفير ترددات على الأقمار الصناعية المختلفة وذلك حتى يسهل على المشاهدين استقبالها.

قناة وناسة

على الرغم من أنه تم إطلاق قناة وناسة منذ سنوات قليلة إلا أنها نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الدول العربية وذلك لأنها تحرص دوما على بث ما يجذب انتباه الطفل كما أنها تقوم بإذاعة أغاني الأطفال على مدار اليوم وبدون فواصل إعلانية أو انقطاع، كما أنها تتميز بأنها مجانية أيضا ولا تحتاج إلى دفع رسوم عند استقبالها، بالإضافة إلى أنها تقوم ببث مجموعة من البرامج التعليمية المناسبة لجميع فئات الأطفال.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

أصبح الآن بإمكانك استقبال قناة وناسة على التلفاز الخاص بك وذلك من خلال استخدام التردد الجديد:

التردد: 11270.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

قم بتنزيل قناة وناسة الآن وشغليها لأطفالك وذلك من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

أغاني قناة وناسة

تقوم القناة ببث باقة من الأغاني المفضلة لدى الأطفال ومنها: