تكنولوجيا
خليك حذر.. عن طريق واتساب ممكن يتسرق فلوسك من حسابك المصرفي من غير ما تعرف!
انتشرت عمليات الاحتيال والاستيلاء على المعلومات إلكترونيا خاصة على تطبيق واتساب، ويتظاهر المحتالون كأنهم موظفين تسويق تابعين لإحدى شركات الاتصال الكبرى، ولذلك حذر خبراء الأمن السيبراني المواطنين وجميع مستخدمي تطبيق واتساب للدردشة من هؤلاء المحتالون.
الاستيلاء على بيانات حسابك المصرفي
- تتم عمليات الاحتيال عن طريق استخدام المحتالون أسماء الشركات الكبرى كعلامة تجارية يطمئن إليها الأفراد ليتمكنوا من الدخول إليهم وأخذ معلومات حساباتهم المصرفية لاستدراجهم تحت مسمى طريقة شرعية.
- أكدوا الخبراء أن المحالين مجرد منظمي عمليات متقنة تستهدف المستخدمين الواثقين بالشركات المعروفة، ولذلك قامت الهيئات والحملات الترويجية بالتنويه عن هذه العمليات في الإعلانات خلال شاشات التليفزيون.
- نصح الخبراء الأفراد بعدم الإدلاء بأي معلومة لمصدر غير موثوق فيه، ومنع مشاركة التفاصيل والبيانات الخاصة والتفاصيل الحساسة مع أي جهة مجهولة.
أهم الاحترازات الواجب فعلها
- عدم مشاركة أي تفاصيل خاصة بتسجيل الدخول أو رمز تحقق مع أي شخص حتى وإذا كان أقرب أفراد عائلتك أو أصدقائك.
- لابد من الإبلاغ عن الرسائل المجهول هويتها وغير مرغوب فيها أو حظر المرسل داخل قائمة الواتساب بالضغط على زر “إبلاغ” واتباع التعليمات.
- يستغل المحتالون مصداقية العلامات التجارية المعروفة لخداع الأفراد، ولذلك لابد التحقق من موثوقية المعلومات مباشرة من المصادر الرسمية.
- عدم الانخداع بأسماء الشركات الشهيرة لأن هذه الشركات لا تحتاج أي استفسارات من العملاء إذا كانت هي الشركة الأصلية، فجميع بياناتك تكون مسجلة عندهم.