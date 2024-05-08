خليك حذر.. عن طريق واتساب ممكن يتسرق فلوسك من حسابك المصرفي من غير ما تعرف!

انتشرت عمليات الاحتيال والاستيلاء على المعلومات إلكترونيا خاصة على تطبيق واتساب، ويتظاهر المحتالون كأنهم موظفين تسويق تابعين لإحدى شركات الاتصال الكبرى، ولذلك حذر خبراء الأمن السيبراني المواطنين وجميع مستخدمي تطبيق واتساب للدردشة من هؤلاء المحتالون.

نصح الخبراء الأفراد بعدم الإدلاء بأي معلومة لمصدر غير موثوق فيه، ومنع مشاركة التفاصيل والبيانات الخاصة والتفاصيل الحساسة مع أي جهة مجهولة.

أكدوا الخبراء أن المحالين مجرد منظمي عمليات متقنة تستهدف المستخدمين الواثقين بالشركات المعروفة، ولذلك قامت الهيئات والحملات الترويجية بالتنويه عن هذه العمليات في الإعلانات خلال شاشات التليفزيون.

عدم مشاركة أي تفاصيل خاصة بتسجيل الدخول أو رمز تحقق مع أي شخص حتى وإذا كان أقرب أفراد عائلتك أو أصدقائك.

لابد من الإبلاغ عن الرسائل المجهول هويتها وغير مرغوب فيها أو حظر المرسل داخل قائمة الواتساب بالضغط على زر “إبلاغ” واتباع التعليمات.

يستغل المحتالون مصداقية العلامات التجارية المعروفة لخداع الأفراد، ولذلك لابد التحقق من موثوقية المعلومات مباشرة من المصادر الرسمية.