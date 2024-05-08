سجل الأن.. خطوات التسجيل في منصة باب أجير لموسم الحج 1445 وماهي أهم الشروط المطلوبة

منصة باب أجير لموسم الحج، مع الاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها المملكة لاستقبال الموسم الحج أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصه باب أجير 1445 هجرية وقد عملت تلك المنصة على خدمة أصحاب المنشآت حيث تمكنهم للوصول الى فرص العمل الموسمية التي تناسب كلا من المواطنين والمقيمين وحتى تتمكن من الحصول على تلك الفرص فأنت تحتاج الى التسجيل في منصة باب اجير لموسم الحج وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

خطوات التسجيل في منصة باب أجير لموسم الحج

ان منصة باب أجير هي عبارة عن منصة أطلقت في الفترة الأخيرة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لاستخراج تصاريح العمل الموسمية للمواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة في فترة الحج وتأتي خطوات التسجيل في المنصة كالتالي:

اولا ستقوم بالتوجه الى منصة باب اجير ajeer ويمكن الدخول اليها مباشرة من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

يتم تسجيل الدخول إما عن طريق انشاء حساب جديد او عبر بوابة النفاذ الوطني.

يتم تسجيل السيره الذاتية وذلك بحسب المهنة المراد الالتحاق بها.

شروط قبول الأفراد عبر أجير الحج

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط حتى يتم قبول الأفراد عبر منصة اجير الحج وهذه الشروط كالتالي: