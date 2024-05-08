“حضر نفسك مفيش وقت”موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الدبلومات الفنة لعام 2024، والتي من المقرر أن تبدأ في 25 مايو الجاري، وتستمر حتى 6 يونيو 2024، وأكد مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه تم الإنتهاء من طباعة أسئلة الامتحانات كما تم نقلها إلى مراكز التوزيع بالمحافظات المختلفة، وأضاف المصدر إلى أنه تم تحديد مقار اللجان الامتحانية والتي بلغت الـ 3000 لجنة تم توزيعها على كافة الإدارات التعليمية بمحافظات الجمهورية.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

كما شددت وزارة التعليم على تطبيق الإجراءات اللازمة والكشف عن الموبايلات والسماعات لمنع أي محاولات غش، والطالب الذي سوف يتم ضبطه وهو يحاول تصوير الأسئلة أو نشرها سوف يتم معاقبته وحرمانه من دخول الامتحانات ، وشدد الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم على أهمية تأمين اللجان الامتحانية هذا بالإضاقة إلى تكليف أعضاء لجان الإدارة بشكل مناسب وتدريبهم للعمل داخل اللجان، كما وجه سيادته بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

استعدادات الوزارة لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

كما طالب الوزير بعدم التدخل الماشر مع أعضاء لجن الإدارة في عمل رؤساء اللجان، والحرص على التواصل الجيد بينهم وتقديم التقارير اليومية عن المشاكل التي تواجههم خلال الامتحانات لإتخاذ الإجراءات المناسبة، كما أكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازة الخاصة بضبط اللجان ومتابعة التفتيش على الطلاب قبل دخول اللجان منعاً لتسرب أسئلة الامتحانات وأن الطالب الذي سوف يُضبط في حالة غش سوف يتم احالته للشؤون القانونية على الفور.