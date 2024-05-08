تكنولوجيا
“لأصحاب الفئة المتوسطة” هاتفك الجديد من سامسونج مش هيكلفك كتير.. تعرف على مواصفاته!
أطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy A34 الاقتصادي، والذي يأتي بعدد كبير من المواصفات فهو واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة لكونه يجمع بين المميزات والسعر، والجدير بالذكر دخوله في منافسة مع الهواتف الرائدة عند إطلاقه في الأسواق التجارية، وفيما يلي سوف نعرض جميع المعلومات المتعلقة بالهاتف وأهم مواصفاته.
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A34
يتكون الهاتف من مجموعة مواصفات تجعله متميز في الأسواق عن غيره من الهواتف التي تحمل علامة تجارية أعلى:
|اسم الهاتف
|SAMSUNG Galaxy A34
|نوع الشاشة
|Super AMOLED
|حجم الشاشة
|6.6 بوصة
|معدل التحديث
|120 هيرتز
|جودة العرض
|FHD+
|دقة الشاشة
|1080× 2340 بكسل
|سعة التخزين الداخلية
|128 أو 256 جيجابايت
|نوع المعالج
|Dimensity 1080
|السعر
|12770 جنيه مصري
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|سعة الذاكرة العشوائية
|8 أو 6 جيجابايت
مميزات هاتف SAMSUNG Galaxy A34
يأتي هاتف Galaxy A34 بمواصفات عديدة ومميزات جبارة تجعله أفضل اختيار لأصحاب الميزانيات المتوسطة كالتالي:
- تتميز شاشة الهاتف بحمايتها بطبقة من زجاج نوع Corning Gorilla Glass 5.
- يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية مميزة تحتوي على (مستشعر أساسي بدقة 48 ميجا بكسل+ مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل+ مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل).
- كما يضم مستشعر بدقة 13 ميجابكسل + فلاش LED مزدوج أمامي لالتقاط صور السيلفي بجودة فائقة، وإجراء مكالمات الفيديو.
- يعمل الهاتف بواسطة معالج قوي من نوع Dimensity 1080 بدقة تصنيع 6 نانومتر، كما أنه مطور من شركة ميدياتك.
- والجدير بالذكر احتوائه على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت القابلة للتوسيع إلى 1 تيرابايت من خلال إضافة microSD.
- علاوة على ذلك سعة بطارية الهاتف التي تبلغ نحو 5000 مللي أمبير لذا فإن بطاريته كبيرة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 25 وات.
- وكل تلك المميزات تأتي بسعر اقتصادي مناسب حيث يصل سعره إلى 12770 جنيه مصري وقد يتغير قليلاً حسب المتجر ونسخة الهاتف ولونه.