“لأصحاب الفئة المتوسطة” هاتفك الجديد من سامسونج مش هيكلفك كتير.. تعرف على مواصفاته!

أطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy A34 الاقتصادي، والذي يأتي بعدد كبير من المواصفات فهو واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة لكونه يجمع بين المميزات والسعر، والجدير بالذكر دخوله في منافسة مع الهواتف الرائدة عند إطلاقه في الأسواق التجارية، وفيما يلي سوف نعرض جميع المعلومات المتعلقة بالهاتف وأهم مواصفاته.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A34

يتكون الهاتف من مجموعة مواصفات تجعله متميز في الأسواق عن غيره من الهواتف التي تحمل علامة تجارية أعلى:

اسم الهاتف SAMSUNG Galaxy A34 نوع الشاشة Super AMOLED حجم الشاشة 6.6 بوصة معدل التحديث 120 هيرتز جودة العرض FHD+ دقة الشاشة 1080× 2340 بكسل سعة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت نوع المعالج Dimensity 1080 السعر 12770 جنيه مصري سعة البطارية 5000 مللي أمبير سعة الذاكرة العشوائية 8 أو 6 جيجابايت

مميزات هاتف SAMSUNG Galaxy A34

يأتي هاتف Galaxy A34 بمواصفات عديدة ومميزات جبارة تجعله أفضل اختيار لأصحاب الميزانيات المتوسطة كالتالي: