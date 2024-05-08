“منحة 300 دينار فوري” التسجيل في منحة العاطلين والمتعثرين في تونس 2024 والشروط المطلوبة

أطلقت الحكومة التونسية منحة 300 دينار تونس لجميع المواطنين في كافة مناطقها، لدعم الأسر والفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا، بما يُساهم في الحصول على دعم شهري لجميع الأشخاص المتقدمين، للمساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بتحسين الوضع الاقتصادي لكافة المسجلين في هذه المنحة، ويمكنك التسجيل في المنحة إلكترونيًا، وفقًا لمجموعة من الشروط التي نوضحها لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم التسجيل في منحة 300 دينار تونس، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بالدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الرسمي.

بعدها يتم تسجيل الدخول من اسم المستخدم وكلمة السر.

القيام باختيار المنحة التي ترغب في التقديم إليها.

ليتم بعد ذلك كتابة جميع المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

إرفاق المستندات المعنية بطلب التسجيل في منحة 300 دينار تونس.

الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

ما هي شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس؟

وعن الشروط التي يجب وأن تنطبق على كافة المتقدمين للحصول على منحة 300 دينار تونس، ما نص على النحو الأتي:-