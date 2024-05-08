5.2 مليون مستفيد بزيادة 15%.. الاستعلام عن تكافل وكرامة مايو 2024 بالرقم القومي.. موعد وأماكن الصرف

الاستعلام عن تكافل وكرامة مايو 2024 الشغل الشاغل لدى أكثر من 5.2 مليون مستفيد بواقع 22 مليون مواطن، حيث يهتم المستفيدين بالبحث بشكل كبير عن موعد الصرف ويريدون الاستعلام بشكل إلكتروني من أجل التحقق، ولذلك سهلت وزارة التضامن الاجتماعي الكثير من الأمور على المواطنين في تخصص رابط عبر الانترنت، تعمل الحكومة على زيادة الخدمات والتطوير منها من أجل توفير الوقت والمجهود على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الشؤون والمصالح الحكومية،

مع حلول شهر مايو الجاري بدأت عمليات البحث ترتفع بشكل واضح عن موعد صرف المعاش نظراً لاحتياج المواطنين للمال لأنهم من فئات الاستحقاق والتي لا تمتلك أي دخل سوى هذا المعاش، ولبدء عملية الاستعلام عن تكافل وكرامة مايو 2024 عليكم متابعة التقرير التالي.

الاستعلام عن تكافل وكرامة مايو 2024

تتم عملية الاستعلام من خلال الانترنت في ثواني معدودة بهذه الطريقة:.

أولاً عليكم فتح متصفح البحث. ثم التوجه إلى البوابة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي. اختيار برنامج تكافل وكرامة. إضافة الرقم القومي. أو إضافة رقم كارت الصرف. الضغط على استعلام وتظهر التفاصيل. كما يمكن الاتصال عبر الخط الساخن رقم 19680.

المستندات المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الضوابط والشروط للتسجيل والانضمام في هذا المساعدة المادية، كما كشفت عن المستندات المطلوبة والتي تشمل

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة ميلاد الأبناء.

بيان طالب للأبناء في المراحل الدراسية المختلفة.

تقديم وثيقة الزواج أو وثيقة الطلاق.

تقديم شهادة الوفاة للمرأة الأرملة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024

بعد أسبوع واحد حسب الموعد التي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي سوف تتم عملية صرف مستحقات معاش تكافل وكرامة، على أن يبدء الصرف بشكل رسمي يوم الأربعاء الموافق 15 من مايو الجاري 2024 وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية من خلال البريد المصري والبنوك الزراعية ومن خلال ماكينات الصراف الآلي ومن خلال البنك الأهلي.