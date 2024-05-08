“زيادة 100000 دينار عراقي”.. موعد صرف راتب المتقاعدين في العراق 2024 وحقيقة زيادة الرواتب

أعلنت وزارة المالية في العراق عن توضيح موعد صرف راتب المتقاعدين في العراق 2024 لجميع الفئات، بعد انتشار العديد من الأخبار حول هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، وقدمت الوزارة معلومات شاملة حول موعد صرف الرواتب وحقيقة الزيادة والشروط اللازمة للحصول عليها، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى مطلوبة والتي تم ذكرها في المقال.

موعد صرف راتب المتقاعدين في العراق 2024

موعد صرف راتب المتقاعدين في العراق 2024 يتم عادة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ولكن في حال تزامن ذلك مع عطلة أو إجازة أسبوعية، يتم تأجيل الصرف وفقًا للإعلانات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة، تم توضيح طريقة الاستعلام عن توزيع الرواتب وإيداعها عن طريق الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة المالية العراقية على الإنترنت.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة.

ثم يتم النقر على خيار “استعلام عن الرواتب”.

تحديد فئة المتقاعدين.

الاطلاع على تواريخ وطرق صرف الرواتب المعلنة.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت الجهات المختصة في العراق عن زيادة قيمة رواتب المتقاعدين بمقدار 100 ألف دينار عراقي للأفراد الذين يتلقون رواتب تقل عن مليون دينار، ولكن لن يحق لمن يتلقون رواتب تزيد عن هذا المبلغ الحصول على هذه الزيادة، وأكدت هذه الجهات على إمكانية استلام الرواتب بالزيادة في الأول من مايو 2024، حيث لا تتزامن هذه الزيادة مع أي عطلة رسمية في العراق، وسيتم تحويلها إلى حساباتهم البنكية.