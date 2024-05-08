ديزل الألعاب وصل.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي إم 34 “Samsung Galaxy M34 5G”.. بطارية قوية لا مثيل لها

استطاعت سامسونج فى أخر أصداراتها أن تحقق المعادلة الصعبة بإصدار هواتف قوية بإمكانيات جبارة وأسعار تنافسية، حيث يأتي هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy M34 5G بشاشة Super AMOLED يصل ترددها الى 120 هرتز، أما عن الكاميرا فجاءت بدقة عالية حيث تصل دقة الكاميرا الخلفية الي 50 ميجا بكسل ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة عالية تصل إلى 4k، وذلك مع بطارية جبارة تصل قوة أدائها إلى 6000 مللي امبير وشحن سريع 25 واط واليوم سنتعرف معا على سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي إم 34.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M34 5G

أن المواصفات التي جاءت في هاتف سامسونج الجديد جعلته الافضل في فئته السعرية حيث جاء الهاتف بالمواصفات التالية:

الشاشة: الشاشة تأتي بمساحة 6.5 إنش بدقة الـ 1080×2340 بكسل مع طبقة حماية عازلة.

المعالج: المعالج خماسي النواة يأتي من نوع Exynos 1280.

الذاكرة: يأتي الهاتف مع ذاكرة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 أو 8 جيجا بايت

الذاكرة الخارجية: يدعم الجهاز الذاكرة الخارجية من خلال الكارت الميمورى الذي قد تصل سعته الي 1 تيرا بايت.

الاتصال: يدعم الهاتف الاتصال شريحتين من نوع Nano Sim .

شبكات الاتصال: يدعم الاتصال بعدد من شبكات الاتصال وهي شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

الكاميرا: الكاميرا الأمامية تاتي بدقة 50 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية تضم ثلاث كاميرات الأولى بدقة 50 ميجا بكسل والثانية بدقة 8 ميجا بكسل، والثالثة بظقة 2 ميجا بكسل.

نظام تشغيل أندرويد 13.

البطارية تأتي بسعة 6000 مللي امبير مع خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط.

الهاتف يأتي بأكثر من لون وهما اللون الأزرق واللون الفضي باللون اللبني.

سعر هاتف Samsung Galaxy M34 5G

أن هاتف Samsung Galaxy M34 5G يأتي بأكثر من نسخة، ويختلف سعره بناء على ذلك حيث يأتي سعر الهاتف في الدول العربية كالتالي: