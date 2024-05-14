WhatsApp يُطلق ميزة جديدة لمستخدميه تُبهر الجميع || .. احذر من ظهور تلك العلامات على واتساب سرقة بياناتك !!

في الآونة الأخيرة انتشرت الكثير من الطرق التي تؤدي إلى اختراق الواتساب لذلك قام خبراء الأمن السيبراني بالتأكيد على عدم مشاركة أي بيانات أو معلومات تخص الواتساب الخاص بك مع شخص لا تعرفه حيث أنه أصبح يتم اختراق الواتساب من خلال المكالمات الصوتية الموجودة به وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

اختراق الواتساب

وفقا لما أوضحه الأمن السيبراني أنه يقوم شخص ما بالإتصال بك من خلال المكالمات الصوتية في تطبيق الواتساب ويستخدم اسم وصورة غير حقيقة ويوضح لك أنه عضو من المجموعات ويقوم بالتواصل معك ويطلب منك أن تقوم بمشاركة رمز ما معه من أجل المكالمة التالية وبمجرد أن تقوم بمشاركة هذا الكود سوف يصبح من السهل عليه فتح الحساب الخاص بك لديه والاطلاع على جميع بياناتك.

وبناء على ذلك قامت إدارة الواتساب بالتأكيد على المستخدمين بأن يقوموا بإجراء الأمان من خلال خطوتين وذلك يتم من خلال النقر على الثلاث نقاط الموجودة أعلى الشاشة ثم اضغط على زر الإعدادات وبعد ذلك قم بالدخول على خيار التحقق من خطوتين وقم بإدخال رمز مكون من 6 أرقام ويجب عدم مشاركة هذا الرمز مع أي شخص سواء من الأسرة أو الأصدقاء.

خطوات تحميل

اتبع الخطوات التالية عند تحميل الواتساب: