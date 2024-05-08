المؤسس عثمان ح159.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159 بالموعد على جميع القنوات العارضة والمنصات

لقد زاد بحث الملايين من الأشخاص عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159 لأنهم يتابعون حلقات المسلسل من بداية عرضه، ويستمتع الكثير بكل تفصيله في هذا العمل الرائع، مما يستفيد البعض لأنهم يحصلون على معلومات كثيرة عن التاريخ العريق للدولة العثمانية، والصراعات التي خاضها الملوك من أجل تأسيس وبناء دولة عثمانية أكثر صلابة وقوة بعد الهزيمة والخراب،

على مر التاريخ تولى قيادة الدولة العثمانية أهم الرؤساء والملوك، لذلك يشهد لها التاريخ حتى الآن بمكانتها وسط الكثير من الدول، حيث حقق عثمان أرطغرل وهو الابن الأصغر انجازات عريقة لن تنسى مهما مضى عليها من العصور والقرون، ولذلك حقق مسلسل قيامة عثمان أعلى معدلات المشاهدة والشهرة والسعة التي لن تتوقف حتى هذه اللحظة، نطلع مع سيادتكم عبر الفقرات التالية على أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159

تشهد الحلقة 159 من مسلسل قيامة عثمان تطورات ملحوظة للغاية، ومن أهم أحداث الحلقة التي يستمتع بها الجمهور المشاهد ويترقبون موعدها من الأسبوع للأسبوع بفارغ من الصبر، تبدأ الأحداث بين حرب قوية بين حلفاء قبيلة الكاي والسيد عثمان وجيشه وهذا لأنه كشف سر خيانتهم وأن السيد يعقوب حاول أن يوقع بين عثمان وبين بوران لكن تم كشف حقائق كثيرة وأن بوران لم يكون خائن للدولة العثمانية بل كان يخطط من أجل التخلص من قبيلة الكاي وتعاون بوران مع اكين دون أن يخبر عثمان بذلك،

وفي الحلقات القادمة سوف يتم إعادة تطوير الدولة بعد أن تخلص عثمان و جيشه من الكثير من الأعداء، ومن المقرر أن يعرض مسلسل قيامة عثمان الليلة مساء الأربعاء الساعة التاسعة على atv التركية وبعد منتصف الليل في الواحدة صباحاً على موقع قصة عشق للمشاهدة بالترجمة العربية، وغداً على الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية