” اخلصي من زن أولادك”.. تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات والعرب سات وخطوات استقبال القناة
تردد قناة توم وجيري 2024، استمتع بأحدث مغامرات توم وجيري على قناة الأطفال الجديدة، تفتخر القناة بتقديم واحدة من أشهر سلاسل الرسوم المتحركة عبر الزمن، حيث يمكن للأطفال والكبار على حد سواء الاستمتاع بمغامرات هذين الشخصين الكرتونيين الشهيرين، توفر القناة بيئة ترفيهية آمنة ومسلية للأطفال، مما يجعلها الخيار المفضل للأمهات اللواتي يبحثن عن ترفيه عالي الجودة لأبنائهن، استقبال بدون تشويش مضمون عبر التردد الجديد للقناة، لذا لا تفوتوا فرصة متابعة مغامرات توم وجيري الممتعة.
تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات والعرب سات
قناة توم وجيري، واحدة من أبرز القنوات الكرتونية للأطفال، حققت نجاحاً هائلاً في فترة قصيرة بفضل محتواها المسلي والممتع للصغار والكبار على حد سواء، تتميز القناة ببرامجها الكرتونية المميزة التي تستهوي قلوب المشاهدين، وغالبيتهم من فئة الأطفال، تبث القناة عبر الأقمار الصناعية “النايل سات” و”عرب سات”، ويمكن استقبالها عبر الترددات التالية:
على النايل سات:
- التردد: 12149/11355
- الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
على عرب سات:
- التردد: 11315
- الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
استقبال قناة توم وجيري 2024
لضبط تردد قناة توم وجيري على أجهزة الاستقبال الخاصة بك، يجب اتباع الخطوات التالية:
- قم بفتح الجهاز والدخول إلى الإعدادات باستخدام جهاز التحكم الخاص بك.
- اختر خيار “التثبيت اليدوي” أو “إضافة قناة جديدة” من القائمة المتاحة.
- حدد القمر الصناعي الذي ترغب في تنزيل القناة عليه، سواء كان النايل سات أو عرب سات.
- قم بإدخال البيانات اللازمة للقناة مثل “التردد، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ” والتي تم ذكرها سابقًا.
- انقر على زر البحث أو البحث اليدوي وانتظر حتى يقوم الجهاز بالبحث عن القنوات على نفس التردد والبيانات المدخلة.
- بعد الانتهاء من البحث، سيتم عرض القنوات المتاحة على الشاشة، قم باختيار قناة توم وجيري وقم بتحميلها وحفظها بالترتيب الذي تفضله.