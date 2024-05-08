المؤسس عثمان 159.. استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 لمتابعة اجمل المسلسلات التركية بجودة HD

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024، تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات التي يبحث عنها الكثير من عشاق المسلسلات التركية، حيث تشتهر القناة بإذاعة بعض من أهم وأفضل المسلسلات التركية ومنها مسلسل قيامة عثمان الجزء الرابع مسلسل ألب أرسلان، لذلك تعمل القناة على تحديث ترددها بشكل مستمر لتتمكن من عرض هذه المسلسلات بجودة عالية واليوم سوف نتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية وأهم وأجمل المسلسلات التركية التي ستقوم بعرضها في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

يمكنكم سهولة متابعة حلقات مسلسلكم المفضل المؤسس عثمان الجزء الرابع من خلال تنزيل قناة الفجر الجزائرية لضبط التردد عبر أجهزة استقبالكم حيث يأتي تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11034

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2024

انفردت قناة الفجر الجزائرية وعرض بعض المسلسلات التركية التي تشغل حيز واهتمام المشاهدين في الوطن العربي ويأتي تردد قناة الفجر الجزائرية كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10865

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسل قيامة عثمان 159