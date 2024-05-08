إيقاف تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. اعرف التعديلات الجديدة على جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. جدول بالمواعيد 2024

جدول تخفيف أحمال الكهرباء، مع بداية موسم امتحانات نهاية العام الدراسي في مصر قامت وزارة التربية والتعليم بتقديم طلب إلى وزارة الكهرباء بعدم قطع الكهرباء في الفترة الصباحية نظرا لوجود اللجان الامتحانية والاختبارات لذلك قامت وزارة الكهرباء بالتعديلات على جدول تخفيف الأحمال وذلك حتى يتوافق مع الفترة الزمنية الخاصة بالامتحانات حيث يبدأ تطبيق الجدول من اليوم 8 مايو ويستمر حتى 20 يوليو لذا سنتعرف معا اليوم على التعديلات المضافة على جدول تخفيف أحمال الكهرباء في السطور القادمة فتابعونا.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد

شهدت جداول تخفيف أحمال الكهرباء تغييرات جديدة لتتواكب مع فترة الامتحانات، حيث انه بدلا من أن يبدأ قطع الكهرباء من 11 صباحا الى 5:00 مساء فتم تعديل المدة تبدأ في الثالثة عصرا وتنتهي في السابعة مساء وقد جاء الجدول كالتالي:

المجموعة موعد الفصل القديم موعد الفصل الجديد المجموعة رقم (1) من الساعة 11 حتى الساعة 1 ظهرا من الساعة 4 إلى الساعة 6 المجموعة رقم (2) من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 6 المجموعة رقم (3) من الساعة 1 ظهرا و حتى الساعة 3 عصرا. من الساعة 5 وحتى الساعة 7 المجموعة رقم (4) من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 4 مساء من الساعة 5 حتى 7 مساء المجموعة رقم (5) من الساعة 3 عصرا الى الساعة 5 المجموعة رقم (6) من الساعة 4 حتى الساعة 5 مساء. من الساعة 3 عصرا الى الساعة 5

إيقاف تخفيف تحميل الكهرباء

تسعى الحكومة جاهدة وعلى رأسها وزارة الكهرباء إلى محاولة وقف تخفيف الأحمال الكهربائية وذلك من خلال توفير احتياجات المحطات الكهربائية من الوقود، وايضا من خلال إنشاء شبكات جديدة يمكنها توليد كميات من الكهرباء التي تساعد في حل الأزمة.

وحرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب و تنفيذا لرغبه وزارة التعليم التي طالبت بوقف تنفيذ تخفيف الأحمال في الفتره من الساعه 8:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 عصرا فقد قررت الوزارة أن يبدأ تخفيف الأحمال في الساعة 3:00 عصرا وحتى الساعة 7:00 مساء حرصا منهم على أداء الاختبارات بنجاح.