“الذهب يوصل النزيف” وعيار 21 يترنح.. عاجل تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 مايو

وفقًا لموقع “آي صاغة” المتخصص في أسعار الذهب، شهد سعر الذهب في السوق المحلي انخفاضًا جديدًا خلال بداية تعاملات يوم الأربعاء 8 مايو 2024.

أسعار الذهب اليوم

ومع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8 مايو، وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3095 جنيهًا للبيع و3075 جنيهًا للشراء، وبالتالي فإن الذهب عيار 21 خسر حوالي 1325 جنيهًا مقارنةً بأعلى سعر وصل إليه وهو 4400 جنيهًا، منذ الشهرين الماضيين.

وإليكم بعض أسعار الذهب لمختلف العيارات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024.

– عيار 24: 3537.25 جنيه للبيع، و3514.25 جنيه للشراء.

– عيار 22: 3242.5 جنيهًا للبيع، و3221.5 جنيه للشراء.

– عيار 18: 2652.75 جنيه للبيع، و2635.75 جنيه للشراء.

– عيار 14: 2063.25 جنيه للبيع، و2050 جنيه للشراء.

– عيار 12: 1768.5 جنيه للبيع، و1757.25 جنيه للشراء.

– عيار 9: 1326.5 جنيه للبيع، و1317.75 جنيه للشراء.

من المهم أن تظل مطلعًا على آخر أخبار السوق وتحليلات الخبراء للحصول على فهم شامل للعوامل التي تؤثر على أسعار الذهب، يمكن لمواقع الأخبار المالية ومنصات تحليل السوق المتخصصة وشركات الاستثمار ذات السمعة الطيبة تقديم رؤى قيمة حول سوق الذهب واتجاهاته.

وبالنسبة للجنيه الذهب، سجل سعر الجنيه الذهب 24760 جنيهًا للبيع و24600 جنيهًا للشراء، أما سعر أونصة الذهب، فسجل 2320 دولارًا للبيع و2319 دولارًا للشراء.

موضوعات قد تهمك:

“ياترى الدهب وصل كام؟” دلوقت تعرف على سعر الذهب في نهاية اليوم في مصر.

“بمواصفات جبارة ويعمل تحت الماء” شاومي تطلق هاتفها الرهيب الذكي الجديد “ريدمي تيربو 3″(Redmi Turbo 3).

“غلاف من الخشب أو الجلد وب 1000 دولار” موتورولا تعلن عن هاتفها الجديد Motorola Edge 50 Ultra.

“أوبو تتفوق على نفسها” وتقدم الهاتف Oppo A98 5G متعدد المميزات.

تعرف على معلومات إضافية حول الذهب وأسعاره

تعرف على معلومات الإضافية حول الذهب وأسعاره واتجاهات السوق الحالية:

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب: هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الذهب في السوق، وتشمل هذه ديناميات العرض والطلب، والمؤشرات الاقتصادية