زيادة 2400 دينار على الراتب.. “حكومة الجزائر” تزف خبر سار لجميع المتقاعدين حول زيادة جديدة في رواتبهم

أقرت حكومة الجزائر متمثلة في وزارة المالية، سلم رواتب المتقاعدين الجديد بعد إدخال الزيادة الأخيرة التي بلغت قيمتها تقريبًا 1000 دينار لبعض الدرجات، و2400 دينار جزائري للدرجات الأخرى، على أن تم تطبيقها في الفترة الأخيرة، بعد إعلان وزارة العمل والتشغيل عن قيمتها، ليحصل عليها جميع المتقاعدين في ولايات الجزائر، ويمكنك التعرف على السلم الجديد للرواتب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سلم رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة في العراق

وحددت وزارة العمل والتشغيل قيمة الزيادة المقرر صرفها لجميع المتقاعدين في ولايات دولة الجزائر، ضمن الدعم المستمر من الحكومة الجزائرية لجميع الأشخاص المتقدمين، وفقًا للأتي:-

في حالة إذا حصل المتقاعد على راتب أقل من 20000 دينار فإن قيمة الزيادة تبلغ نحو 1000 دينار.

بينما إذا زاد راتب المتقاعد عن 20000 دينار فيكون بعد الزيادة 800 دينار.

كما إذا تراوح راتب المتقاعد من 50000 إلى 80000 دينار جزائر فتصل الزيادة حينها إلى 3%، وبالحسبة فيكن بضرب قيمة الـ 80 ألف دينار في 3 وبالقسمة على 100 يخرج لك قيمة الزيادة التي تكون 2400 دينار جزائر.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة الجزائر، وفقًا للأتي:-