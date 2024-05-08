تردد قناة مدرستنا التعليمية 2024 وتابع المراجعات النهائية لصفوف النقل والثانوية العامة

تردد قناة مدرستنا التعليمية 2024 يبحث عنها الكثير من الطلاب بكثرة خلال هذه الفترة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان بشكل رسمي عن نقل المراجعات النهائية عبر القنوات التعليمية، تعد قناة مدرستنا من القنوات التعليمية المؤثرة بشكل إيجابي، وكان لها دور كبير فترة حائجة كورونا،

كما ساهمت في تقديم المحتوى التعليمية لمساعدة الطلاب في استكمال مسيرتهم التعليمية في ظل تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، تم تأسيس قناة مدرستنا التعليمية في عام 2020 وحققت انتشار واسعة ونجاح كبير للغاية بتقديم من الطلاب وأولياء الأمور، واليوم عبر التقرير التالي من المقال نتعرف معاً على تردد قناة مدرستنا التعليمية 2024 ترقبوا معنا.

تردد قناة مدرستنا التعليمية 2024

يمكنكم بكل سهولة ضبط قناة مدرستنا على الجهاز بجودة عالية hd بدون تقطيع أو تشويش وبشكل مجاني و كل ما عليكم إضافة الرموز المخصص على الجهاز والتي تأتي على النحو التالي:.

التردد: 12206.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

قناة مدرستنا مراجعات الامتحانات الترم الثاني 2024

تتميز قناة مدرستنا بإشارته القوية التي تسهل على الآباء والأمهات ضبطها على الجهاز لابنائهم للاستفادة منها، حيث تعتبر مدرستنا قناة رسمية حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم، تقدم القناة شرح الدروس لجميع المراحل التعليمية ابتدائى واعدادى وثانوى، وتقدم مراجعات جميع المواد الدراسية،

بدأت القناة منذ بداية هذا الأسبوع في نقل المراجعات النهائية للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، تزامناً مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي، كما تشارك قناة مدرستنا في نقل المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة والتي يقدمها نخبة من أهم المعلمين والمعلمات بتكليف من وزارة التربية والتعليم.