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“سدد الغرامة قبل العقوبة” .. خطوات سداد الغرامات المرورية في العراق 2024 بأسهل الطرق
أصبحت الغرامة المرورية من أكثر الأمور التي تُشغل بال الكثير من المواطنين في كافة محافظات دولة العراق، فضلاً عن أنها تمثل أهمية كبيرة لما يقع على عاتق السائق من عقوبات مالية وإجراءات أخرى يتم فرضها في حالة عدم السداد، ويمكن القيام بسدادها إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه جميع الراغبين في سداد كافة الغرامات المرورية قبل فرض عقوبات مالية في حق المتقدم.
كيفية سداد الغرامات المرورية 2024
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بسداد الغرامات المرورية الخاصة بالمواطن في جميع المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى منصة أور الإلكترونية.
- ثم يتم بعدها القيام بتسجيل الدخول بإسم المتقدم وكلمة السر.
- اختيار الخدمة التي ترغب في إنهاءها.
- بعد ذلك يتم كتابة جميع المعلومات الخاصة بالسيارة ومن بينها الرقم الألماني.
- تحديد طريقة الدفع المناسبة للشخص المتقدم.
- التأكد من معلومات الدفع.
- ليتم الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.
ما هي شروط سداد الغرامات المرورية في العراق؟
ومن أكثر الشروط التي يُرجى وأن تنطبق على كافة المتقدمين الراغبين في سداد الغرامات المرورية في العراق، كما يلي:-
- أن يقدم طلب السداد عبر منصة أور.
- كذلك يجب وأن تتوفر بطاقة التسجيل الخاصة بالسيارة.
- يجب أن يقوم بسداد جميع غرامات التأخير.
- يجب أن تكون رخصة القيادة سارية وصالحة.
- إرفاق إيصال الدفع.