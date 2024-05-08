بالخطوات.. شروط تحويل إقامة من الكفيل في الكويت 2024 والمستندات المطلوبة

أصبح من السهل القيام بتحويل إقامة من الكفيل الأول داخل دولة الكويت، مع تسهيل كافة الإجراءات المعنية بطلب التحويل، فضلاً عن أن التحويل يعود لمجموعة من الأسباب التي على رأسها توفير بيئة عمل مناسبة، فضلاً عن تحسين الراتب الخاص بالعامل أو الموظف، وغيرها من المزايا الأخرى التي لم تكن متوفرة في الكفيل الأول، وفقًا لمجموعة من الشروط والمستندات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط تحويل الإقامة من الكفيل الأول؟

وتتمثل أبرز شروط القيام بتحويل الإقامة من الكفيل الأول في دولة الكويت، وفقًا لما يلي:-

أن يبلغ الحد الأدنى لفترة الإقامة في دولة الكويت إلى عام كامل.

كذلك يجب وأن يكون لدى المقيم جواز سفر ساري وصالح.

أن يكون لدى الكفيل حساب عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية.

كذلك يجب أن يأخذ موافقة رسمية من الكفيل الثاني في إطار العمل أو المسكن أو ما يرغب فيه.

ما هي مستندات تحويل الإقامة من الكفيل الأول في الكويت؟

ولكي تتمكن من تحويل الإقامة من الكفيل الأول في دولة الكويت، لابد من إحضار مجموعة من المستندات الهامة تتمثل في الأتي:-