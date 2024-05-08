تعرف على أسعار الفراخ البيضاء اليوم وجميع الطيور في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 8  مايو 2024

تعد أسعار الطيور وخاصة الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، من الأمور التي الهامة التي تسيطر على تفكير عدد كبير من المواطنين، وخاصة أرباب الأسر وربات البيوت وقطاع عريض من المواطنين، وذلك بهدف التعرف على سعر البيع والشراء، كما أن الطيور بصفة عامة تعد من أهم مصادر الأكل والبروتين الحيواني للملايين، ونظرا لمقارنة أسعارها مع اللحوم الحمراء، والتي تصب دوما في مصلحة الدواجن والطيور، كما أنها من الأكلات المحببة وعنصر غذائي هام لا يمكن الاستغناء عنه، حيث سنستعرض خلال الفقرات التالية أسعار الفراخ البيضاء، وجميع أنوع الطيور ومنتجاتها في بورصة الدواجن اليوم.

أولاً أسعار الفراخ البيضاء

هذا وقد شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، الأربعاء 8 مايو 2024، استقرارا نسبيا خلال تحديث تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، حيث تخرج من المزرعة بسعر يتراوح بين 77 إلى 80 جنية للكيلو لتصل للمستهلك بسعر من 85 إلى 90 جنية للكيلو، وذلك وفقًا لبورصة الدواجن الرئيسية.

هذا وقد سجّلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء سعر يتراوح ما بين «78 إلى 79 جنيه» بالمزارع، لتباع في الأسواق وللمستهلك بسعر يتراوح بين 87 إلى 90 جنيه.

فيما سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو صباح اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن ما بين 90 إلى 93جنيه للكيلو الواحد، كما يتم طرحها بالأسواق بما يتراوح بين 102 إلى 105 جنيهاً للكيلو.

الفراخ البلدي سجلت اليوم أسعار من 105 إلى 110 جنيه، لتصل إلى المستهلك بالأسواق بـ115 جنيهًا.

بالنسبة إلى الفراخ الأمهات البيضاء تخرج من المزرعة بسعر 75 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 73 إلى 85 جنيها للكيلو.

كيلو الفراخ البانيه اليوم الاربعاء يتراوح ما بين 220 إلى 225بالمحال والأسواق.

تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم

والآن هيا بنا في جولة مع أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

بلغ سعر الكتكوت الأبيض شركات 36 جنيها.

وسعر كتكوت أبيض قطعان ما بين 25 إلى 30 جنيه.

الكتكوت الساسو 15 جنيها للكتكوت الواحد.

سعر كتكوت بلدي 8 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور من 16 إلى 17 جنيها.

سعر كتكوت هجين من 11 إلى 12 جنيه.

سعر كتكوت بلدي 8 جنيهات.

تعرف على أسعار البط اليوم

ولم يشهد سعر البط أي تغيير عن أمس، حيث بلغ سعر البط بلدى 110 جنيها وسعر البط مسكوفى من 85 إلى 90 جنيهاً للكيلو.

وبالنسبة إلى سعر البط المولار يبدأ من 70 جنيه.

وسعر البط البغال 70 جنيها.

وسعر البط الفرنساوي يبدأ من 65 جنيها.

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سعركتكوت بط مسكوفى من 40 إلى 46 جنيه.

وكتكوت بط مولار 38 جنيها.

أما كتكوت بط تسمين فرنساوي يبدأ السعر من 25 جنيه.

وكتكوت البط البكينى فرنساوى بسعر من 15 إلى 17 جنيه.

وكتكوت بط بكينى فرنساوى سترو من 18 من 20 جنيها.

وبط سترو تسمين بيور بسعر 27 جنيها.

كتكوت بط مسكوفى سترو بسعر جنيها.

كتكوت بط مولار سترو بسعر من 41 الى 43 جنيه.

كتكوت رومى سترو بسعر 44 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

علف بادي 23% 23 ألف جنية للطن.

علف نامي 21% 22900جنيه.

علف بيض إنتاجي 16% بسعر18000 جنيها.

علف بيض إنتاجي 18% 18300 جنيه.

علف ناهي 19% 22700 جنيه.

علف بادي نامي 21،5% 21950 جنيها.