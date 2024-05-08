“أخر كلام عن الإيداع” موعد نزول حساب المواطن لشهر مايو 2024 وكم نصيب الفرد

عمليات البحث عن موعد نزول حساب المواطن لشهر مايو 2024، تتضاعف عبر المصات المختلفة بصورة كبيرة جدًا، فالمستفيدين يرغبنا في معرفة موعد الإيداع في مختلف المصارف البنكية حتي يتمكنا من السحب في أقرب وقت ممكن، فكما نعلم أن حساب المواطن من أهم وأكبر صور الدعم المالي داخل المملكة العربية السعودية، يخدم عدد كبير جدًا من الأسر ذو الدخل المحدود ومستوفون لشروط الاستحقاق، ولهذا ونتجة لكثرة التساؤل صرحت منصة خدمة المستفيدين عن عدد من البنود الهامة بشأن صرف رواتب حساب المواطن للدفعة الحالية 78.

موعد نزول حساب المواطن

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد نزول رواتب حساب المواطن الجديد، وذلك بالتزامن مع قرار التغير الصادر من الجهات المتخصصة، فالمعتاد أن رواتب حساب المواطن تُصرف في العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن إيداع مايو يحمل تغير مؤقت فالإيداع يكون في الساعات الأولي من صباح غدًا الخميس الواقع تاريخه 9/5/2024 بدلا من تاريخ الصرف المثبت 10/5/2024 وذلك لتزامنه مع الإجازات الرسمية داخل الأراضي السعودية.

تقديم اعتراض حساب المواطن دفعة مايو 2024

عقب إعلان نتائج أهلية حساب المواطن لدفعة الحالية مايو 2024، وظهرت النتيجة غير مؤهل لدي البعض من المستفيدين، بدءان في التساؤل عن خطوات رفع اعتراض حتي يُعاد النظر في أهليتهم مرة أخري، وعلى الفور تم الاستجابة لكافة الطلبات التي قُدمت وتم التذكير بخطوات رفع الاعتراض:

من منصة حساب المواطن.

أدخل بيانات الدخول الخاصة بك.

انتقل إلى الصفحة الرئيسية ومن ثم الخدمات الإلكترونية.

اختر الاستعلام عن الأهلية.

ومن ثم رفع اعتراض.

عليك هنا التعرف جيدًا على أسباب عدم الأهلية، وابدأ في إرفاق كافة البيانات التي تٌطلب منك.

مستفيد يسأل ” أقدم أعتراض في كل دورة ولم تصدر الأهلية حتي الآن، هل أقدم مستفيد جديد

أجابت منصة خدمة المستفيدين على السؤال السابق، وأكدت على أن تسجيل المستفيد من قبل كمستفيد جديد في دعم لن يُقبل إلا بعد مرور عام كامل من رفض الاعتراض.