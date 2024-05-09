مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 بمدارس القاهرة ابتدائي واعدادي وثانوي

مواعيد امتحانات الترم الثاني في العام الدراسي 2023-2024 هي من بين أهم الأحداث التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء يعد جدول الامتحانات مفتاح الاستعداد الجيد والنجاح في الدراسة تم اليوم اعتماد جدول امتحانات الفصل الثاني من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حيث تشمل المواعيد المحددة لأداء الامتحانات للعديد من المراحل التعليمية تقدم هذه المقالة نظرة فاحصة على جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في مدارس القاهرة لتسهيل عملية التحضير والتنظيم لهذه المرحلة المهمة من العام الدراسي بـمواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف الدراسية والتي جاءت تفاصيلها كما يلي.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024

الرابع والخامس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024

السادس الابتدائي: من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024

الأول الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024

الثاني الإعدادي العام والرياضي : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024

النقل الإعدادي المهني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو 2024

النقل بالتعليم الفني : من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو 2024

النقل بالتعليم الثانوي العام : من الأحد 12 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024

الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024

الإعدادية المهنية : من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني والتي جاءت تفاصيله كالتالي :

الخميس 16 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

السبت 18 مايو : الدراسات الاجتماعية

الأحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والإحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو : الهندسة

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة إن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من المقرر أن تنطلق رسمياً بداية من الخميس ۲۰۲٤/٥/١٦.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة أنه في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سيتم مراعاة تصحيحها بدقة أولاً بأول حسب ظروف كل إدارة بينما سيتم تصحيح مادة الرياضيات بعد إنتهاء الفرع الثاني (الجبر + الهندسة ).