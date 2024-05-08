إصدار تصريح دخول مكة للمقيمين والأفراد عبر منصة أبشر إلكترونية 1445

عقب أعلن الأمن العام السعودي أولي عمليات تنظيم موسم الحج للعام الجاري 1445، والتي تنص على منع دخول المقيمين والعاملين إلى العاصمة المقدسة، دون الحصول على تصريح الدخول، كثر البحث عن خطوات إصدار تصريح دخول مكة للمقيمين وكيفية الحصول علية عبر منصة أبشر ومنصة مقيم ماهي شروط الحصول على التصريح.

إصدار تصريح دخول مكة للمقيمين

بالتزامن مع كثرة البحث عن خطوات إصدار تصريح دخول مكة للمقيمين تنفيذًا لموسم الحج هذا العام1445، صرحت الإدارة العامة الجوزات السعودية عن خطوات الحصول على التصريح عبر منصة أبشر التابعة إلى وزارة الداخلية أو عبر منصة مقيم إلى جانب أهم الشروط الواجب توافرها لاستخراج التصريح بصورة رسمية وسلمية دون وجد أي أخطأ ومن أبزر تلك الشروط:

يجب أن تكون إقامة المستفيد سارية لمدة شهر على الأقل.

ضرورة التواجد داخل الأراضي السعودية.

ألا يكون لدي المسجل أي أحكام جنائية.

ضرورة أمتلاك حساب عبر منصة أبشر.

أن يكون لدي المسجل تأمين صحي تابع للمؤسسة العامل بها.

خطوات إصدار تصريح دخول مكة للمقيمين

عقب الإطلاع على الشروط السابقة والتأكد من توفرها، يمكنك إصدار التصريح إلكترونيا وفق الخطوات الأتية:

توجه إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ومن ثم سجل بيانات الدخول الخاصة بك.

من الصفحة الرئيسية إنتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

ومنها خدمات أفراد الأسرة.

اختر أصدار تصريح دخول مكه.

ومن ثم إنشاء طلب التصريح.

في حال قبول الطلب يتم إرسال الإشعار عبر منصة التسجيل.

هل يمكن دخول مكة اليوم دون تصريح

أجاب الأمن العام السعودي على السؤال الوارد إليها من قبل أحد المقيمين، هل يمكن دخول مكة اليوم، أكدت أن قرار غلق مكه تم تنفيذ منذ الساعات الأولي من صباح السبت يوم الموافق 4 مايو 2024 ميلاديًا، 25 شوال 1445، ولا يمكن الدخول في الوقت الحالي دون الحصول على التصريح.