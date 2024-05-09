“المتطلبات الأساسية للحصول على إقامة في عمان” وكيفية الحصول على الإقامة في سلطنة عمان 2024

يعد جواز السفر العماني الوثيقة الرسمية التي تمنح حاملها حق الدخول والخروج من سلطنة عمان بشكل قانوني معترف به دولياً، وتصدر جوازات السفر العمانية عبر موقع شرطة عمان السلطانية وذلك بناءً على متطلبات محددة تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على الإقامة في سلطنة عمان ويعتبر الحصول على جواز سفر عماني جزءاً من الواجبات والحقوق المدنية للمواطن العماني، لذلك يعتبر تجديد جواز السفر في سلطنة عمان إجراءاً ضرورياً لضمان استمرارية وثبات الهوية الشخصية والقانونية فعلى الرغم من أن الجواز يحمل تاريخ صلاحية محدد إلا أنه يتطلب التجديد في الوقت المناسب اليكم كافة التفاصل عن كيفية الحصول على الإقامة في سلطنة عمان وسعر الإقامة في سلطنة عمان.

الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على إقامة في سلطنة عمان

وللحصول على تأشيرة عمل في السلطنة عليك بتجهيز المستندات الآتية:

2 صورة شخصية.

صورة من جواز السفر ساري المفعول 6 أشهر على الأقل.

ترخيص من وزارة العمل وصورة منه.

شهادة سلامة الفحص الطبي وصورة منها للقادمين من هذه الدول (الهند/ باكستان/ مصر/ الفلبين/ بنجلاديش/ أثيوبيا/ السودان/ النيبال/ سوريا/ إندونيسيا/ سريلانكا).

نسخة من موافقة جهة العمل.

رسالة من وزارة العمل في المهن المشروطة كالعمل في الهندسة.

سداد الرسوم وهي 20 ريال عماني.

الشروط الواجب توافرها في الشخص لاستخراج تأشيرة عمل:

أن يكون كفيله محليًّا وكامل الأهلية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

أن تكون جنسية الكفيل نفس جنسية الوافد.

تطابق المهنة بين تصريح العمل والهدف من التأشيرة.

إذا توافرت لديك هذه الشروط يمكنك طرق باب السفر إلى السلطنة بقوة، وهنا تستكمل معنا قراءة كيفية الحصول على تأشيرة سلطنة عمان.

الاستعلام عن تأشيرة سلطنة عمان باختلاف الهدف منها

شهدت عمليات البحث على جوجل زيادة كبيرة في الاستعلام عن تأشيرة سلطنة عمان نتيجة لزيادة الاهتمام بالسفر إلى هناك وهنا الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن التأشيرة عبر الإنترنت من خلال موقع شرطة عمان على الشبكة العنكبوتية، كما يظهر فيما يلي:

فتح موقع شرطة عمان من هنا.

اختيار بند التأشيرات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن حالة التأشيرة.

تسجيل رقم جواز السفر.

تحديد نوع التأشيرة.

تحديد الدولة.

كتابة رقم التحقق الموجود على الصورة.

اختيار إرسال.

سوف تظهر لك صفحة تبين حالة التأشيرة.

إجراءات استخراج فيزا سياحة سلطنة عمان للمصريين

زاد في الآونة الأخيرة عدد المصريين الذين يعملون أو يزورون سلطنة عمان وقد يكون الهدف من الزيارة البحث عن فرص عمل لذا نقدم لكم إجراءات الحصول على تأشيرة سياحية للمصريين في سلطنة عمان.

المصري الراغب في زيارة السلطنة في استخراج الفيزا عن طريق كفيل سياحي مسؤول عن استخراج التأشيرة من الجوازات العمانية.

يسمح للمصريين بالسفر للسياحة إلى السلطنة وتكون التأشيرة عبارة عن ورقة مختومة، لا إشارة على الجواز فقط.

يمكنك التواصل مع أي مكتب مختص في تجهيز التأشيرة وعليك تجهيز صورة من جواز السفر وصورة شخصية لك.

تستغرق مدة استخراج فيزا السياحة من 5 أيام إلى 7 على الأكثر.

تسمح فيزا السياحة بالإقامة مدة شهر في السلطنة، وتكون صالحة لمدة 3 شهور من الإصدار.

كم سعر تأشيرة سلطنة عمان للمصريين في المتوسط؟

سعر الإقامة في سلطنة عمان وتكلف تأشيرة سلطنة عمان للمصريين حاليًّا ما يقارب 1850 جنيهًا مصريًّا، هذا بالطبع غير تذكرة الطيران التي تكون في حدود 5000 إلى 7000 جنيه ذهاب وعودة، إضافة إلى الحجز الفندقي الذي يتكلف مبلغ من 3000 إلى 10000 جنيه تبعًا لنوع الخدمة المقدمة.

إضافة إلى تحليل الكورونا الذي يتكلف 1500 جنيه تقريبًا، وننصحك بأخذ ما يقارب 300 أو 400 دولار كاش لتغطية مصاريفك الشخصية والهدايا في سلطنة عمان.

سعر تأشيرة سلطنة عمان مناسب ولكن تكاليف أخرى تزيد من تكلفتها الإجمالية لذلك قررنا تحديد جميع التفاصيل بدقة حتى لا تفاجأ عند تقديم طلب التأشيرة.

تكلفة السفر إلى السلطنة للقيام بجولة سياحية تبلغ ما لا يقل عن 12000 جنيه مصري.