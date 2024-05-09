“القط بيجري ورا الفارTOM and JERRY” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تمكنت قناة توم وجيري TOM and JERRY وهي من أشهر قنوات الأطفال، من الفوز بقاعدة جماهيرية عريضة، خلال فترة قصيرة وجاء هذا نتيجة ما تقوم قناة توم وجيري ببثه من برامج كرتونية مسلية للأطفال والكبار وأغلب متابعي القناة من فئة الأطفال، ويتم بثها من خلال القمر الصناعي “النايل سات وعرب سات” ويمكن استقبالها على الترددات التالية لقناة Tom & Jerry.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تبحث العديد من ربات البيوت عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لأنها تقدم محتوى ممتع للأطفال تحتوي قناة توم وجيري على افضل اغاني وبرامج الأطفال ومن خلال السطور القادمة يمكنكم استقبال تردد قناة توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

التردد: 12149/11355

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم جيري على عرب ساعات

تردد قناة توم جيرى عرب سات: 11315.

ثالثا: معامل الاستقطاب لقناة توم جيرى الجديد: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة توم جيرى الجديد: 5/6

معدل الترميز للقناة توم جيرى الجديد: 27500.

كيف تنزل قناة توم وجيري أطفال 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم تنزيل قناة توم وجيري أطفال الجديد، كما يلي:-

أن يتم التوجه إلى إعدادات جهاز الرسيفر.

ثم تقوم بالضغط على زر “التثبيت اليدوي” للقناة توم وجيري.

القيام بإدخال التردد وتحديد القمر الصناعي ومعدل الترميز للقناة.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.

مزايا قناة توم وجيري

تقوم قناة توم وجيري بعرض محتواها على كافة شاشات الوطن العربي ولها جمهور كبير، ومن أكثر ما يميزها عن غيرها ما يلي: تهتم بعرض أفلام الشخصيات الكرتونية التي يحبها الأطفال ويفضلون مشاهدتها.

تعرض محتواها بدون الحاجة إلى دفع اشتراك شهري أو سنوي.

تتميز بأن الفواصل الإعلانية التي تقوم بعرضها وغير مملة بل تعرضها في هيئة رسوم متحركة أيضًا.

تقوم القناة بعرض مجموعة من الأغاني الهادفة الخاصة بالأطفال والتي يتعلموا من خلالها الصفات الجيدة.

تحترم القناة عادات وتقاليد الوطن العربي ولا تعرض أي مشاهد خارجة أو ما لا يتناسب مع الأطفال.

تقوم القناة بتجنب عرض أي مشاهد عنف أو عدوانية تؤثر على الأطفال.

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