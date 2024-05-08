قناة اليرموك الأردنية وأحدث تردد 2024 لمتابعة أقوي المسلسلات التركية على القمر الصناعي بأعلي جودة HD

قناة اليرموك الأردنية والإحداثيات الجديدة عبر الأقمار الصناعية المتنوعة عرب سات ونايل سات، من أكثر الكلمات بحثًا على منصات البحث المختلفة، فالجميع يرغبنا في معرفة أحدث تردد للقناة وذلك من أجل الاستمتاع بكل ما تعرضه القناة على شاشتها وخاصة المسلسلات التركية فهي من أول القنوات التي تمكنت من خطف قلوب المشاهدين بسبب المحتوي التاريخي الدرامي التي تقدمة، فإذا كنت من محبي الأفلام والمسلسلات التاريخية فتابع معنا التقرير التالي.

قناة اليرموك

تمكنت قناة اليرموك الأردنية من الحصول على حقوق الملكية لعرض أحدث وأقوي المسلسلات التركية الشهيرة ذو الطابع التاريخي بأعلي جودة ممكنه، فقد كان أو لبث مباشر لها في 2012 ومنذ ذلك الوقت وهي تستحوذ على قلوب المشاهدين والمتابعين من مختلف أرجاء العالم، وذلك بسبب السياق الدرامي السامي الذي تقدمة عبر شاشتها وعلى رأس ما تقدمة قناة اليرموك مسلسل المؤسس عثمان الغني عن التعرف فالجميع يتنظر حلقاته على أحر من الجمر، إلى جانب عرض مسلسل الإخوه بربروس ” سيف البحر المتوسط”،بالإضافة إلى العديد من البرامج المتنوعة كبرنامج بيتكم عامر، برنامج دين ودنيا، برنامج استوديو اليرموك، كل ذلك وأكثر يعرض على قناة اليرموك بأعلي جود على مدار 24 ساعة دون توقف أو انقطاع وبمجانية باحته، فكل ما عليك هو استقبال تردد قناة اليرموك الجديد وقضاء وقت متمتع.

تردد قناة اليرموك الجديد

من أبزر المميزات التي جعلت قناة اليرموك الخيار الأول للمشاهدين، هي السهولة في استقبال الإحداثيات الجديدة لها سوء كان عبر القمر الصناعي عرب سات أو نايل سات، يمكن استقبال القناة عبر القمر سات وفق الأتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11678.

معامل ترميز قناة اليرموك: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة اليرموك الأردنية عبر القمر الصناعي عرب سات