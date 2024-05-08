سلي طفلك في الاجازة مع أجمل قنوات الاطفال… اضبطها الآن Tom & Jerry تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تعد قناة توم وجيري من أهم قنوات الأطفال، اضبطها الآن على تردد قناة توم وجيري الجديد 2024، وسلي طفلك بأجمل قصص كرتون تنمي العديد من المهارات لدى الأطفال، فمع دخول إجازة الصيف يبحث الكثيرون عن قنوات الأطفال التي تقدم محتوى يفيد الطفل ويعمل على تسليته تفريغ طاقته، ومن خلال الأسطر التالية نذكر لكم تردد قناة توم وجيري الجديد، وأهم ما تقدمه من برامج.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

اضبط قناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات بصورة عالية الجودة وبمتابعة مجانية تماما، حيث تتوفر القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة تو وجير على العرب سات

كما يمكنك ضبط قناة توم وجير على القمر الصناعي العرب سات الذي يتيح متابعة القناة عليه من خلا التردد التالي:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/60

الجودة: SD.

أهم برامج قناة توم وجيري

تمتاز قناة توم وجيري عن غيرها من القنوات بعرض مجموعة كبيرة من مغامرات القط الفأر التي يحبها الأطفال وينتظرونها على الدوام، حيث تأخذهم في مغامرات جميلة ومسلية ومنشطة للذهن والبدن، ومن أهم البرامج التي تقدماه القناة التالي:

حلقات توم وجيري الكلاسيكية، وعروض توم وجيري الحديثة، وأفلام توم وجيري، وفقرات تعليمية وترفيهية، كما تقدم القناة بعض البرامج الأخرى التي تناسب جميع أفراد العائلة، مثل أفلام الرسوم المتحركة الأخرى وبرامج الألعاب، فهي تعد من أفضل قنوات الأطفال، حيث تقدم محتوى متنوعًا وممتعًا يناسب جميع أفراد العائلة.