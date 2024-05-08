احصل على الجنسية في عمان... ما هي شروط الجنسية العمانية وطريقة تجنيس الزوجة في عمان

وضعت حكومة سلطنة عمان قنون التجنيس والذي ينص على شروط الجنسية العمانية، حيث تسمح فيه السلطنة بتجنيس الأجانب في حالة استكمال الشروط التي نص عليها قانون التجنيس في السلطنة، ومن خلال الأسطر التالية نبين شروط الحصول على الجنسية العمانية للأجانب، وكذلك من يستحق الجنسية في السلطنة حكما.

ما هي شروط الجنسية العمانية؟

وضعت الحكومة العمانية مجموعة من الشروط لكي تمكن من الجنسية العمانية، حيث ينقسم الذي يريد الجنسية العمانية إلى قسمين حسب القانون العماني كما يلي:

من يحق له اكتساب الجنسية العمانية حكما هو من توافرت فيه الشروط التالية:

المولود من أب عماني سواء داخل أو خارج سلطنة عمان.

المولود داخل سلطنة عمان من أبوين مجهولين.

الولد غير الشرعي القاصر الذي تثبت بنوته لأب عماني.

المولود داخل أو خارج سلطنة عمان من أم عمانية وأب مجهول أو غير ثابته نسبه شرعاً أو لا جنسية له.

المولود داخل سلطنة عمان وجعل منها محل إقامته العادية بشرط أن يكون أبوه قد ولد فيها أيضاً ولم يكن حاملاً لأي جنسية عند ولادته.

من ينتمي بأصله إلى عمان ولم يكتسب جنسية أخرى، ولم يتقدم بطلب لاختيار الجنسية العمانية حسب الأنظمة المعمول بها.

الأجنبي الذي يريد الحصول على الجنسية العمانية، لابد أن تتوفر فيه الشروط التالية:

بلوغ سن الرشد.

تقديم طلب خطي.

إقامة فعلية متواصلة وشرعية في عمان لمدة لا تقل عن 10 سنوات، و تخفض المدة إلى سنتين بعد الزواج من عمانية.

حسن السيرة والسلوك وصحة البنية وخلوها من العاهات.

امتلاك وسيلة مشروعة للرزق تكفي سد احتياجاته.

قسم اليمين المنصوص عليها في المادة 8 من نظام الجنسية العمانية.

هل يحق لزوجة المواطن العماني العمل؟

نعم يجوز لزوجة المواطن العمان العمل، حث من شروط العمل في السلطنة أن يكون المقيم في السلطنة مرخص وبمقيم بشكل رسمي، وكون أنها زوجة عماني فإقامتها في عمان بشكل رسمي، لذا يحق لها ان تتقدم على وظائف في السلطنة، وكذلك يحق لها العمل في السلطنة طبقا لأحكام السلطنة.