بأسهل طريقة... بوابة أور ur.gov.iq سداد الغرامات المرورية في العراق 2024

تسعى الحكومة العراقية على تيسير الخدمات الإلكترون على المواطنين، حيث تتيح خدمة سداد الغرامات المرورية في العراق 2024 بشكل إلكتروني دون ادنى جهد، ومن خلال مقالنا نبين طريقة الاستعلام على الغرامات المرورية بشكل إلكتروني، وكيف يمكننا أن نقوم بسداد هذه الغرامات على موقع بوابة أور بخطوات سهلة.

كيفية سداد الغرامات المرورية في العراق 2024

أصبح استخدام الخدمات الإلكترونية الآن في جميع المجلات، فهي توفر كثرا من الوت والجهد، كما انها تقوم بأداء العمل المراد منها بشكل صحيح دون وجود أي نسبة خطأ تذكر، فالآن يمكنك سداد الغرامات المرورية عن طريق بوابة أور التابعة لوزارة الداخلية العراقية باتباع الخطوات التالية:

عليك أولا بالدخول على بوابة اور للاستعلام عن المخالفات المرورية، كما سنبين لك.

في حال وجود غرامات مستحقة، اضغط على زر “سداد”.

اختر طريقة الدفع المناسبة لك (بطاقة الائتمان، بطاقة السحب الآلي، أو تحويل بنكي).

أدخل معلومات الدفع الخاصة بك.

أكد عملية الدفع.

ستتلقى إيصالًا إلكترونيًا يؤكد عملية الدفع.

استعلام غرامات المرور العامة الرقم الالماني

ولكي تستعلم عن المخالفات المرورية التي على سيارتك ابع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة أور.

من الصفحة الرئيسة قم باختيار خدمة “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.

يطل منك إدخال البيانات الشخصية نحو (الاسم، رقم البطاقة الوطنية، رقم الهاتف).

ومن ثم يطلب من إدخال رقم لوحة السيارة أو الرقم الألماني الذي مكنك الحصول عليه من إدارة المرور.

بعد التأكد من صحة جميع البينات اضغط على زر “استعلام”.

يعرض لك جميع المخالفات المرورية التي على سيارتك، وقيمتها موعد استحقاقها.