بالرقم القومي رابط spa.gov.iq اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عموم المحافظات العراقية

تتيح وزارة العمل الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة على موقع منصة مظلتي التي تقدم من خلاله الوزارة جميع الخدمات التي توفرها للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فبمجرد نزول اسماء الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية يتمكن المشمولين بالاستعلام عن أسمائهم على موقع مظلتي، ومن خلال الأسطر التالية نبين تصريحات وزير العمل حول الوجبة السابعة، وطريقة الاستعلام عليها عبر منصة مظلتي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

صرح وزير العمل الدكتور أحمد الأسدي أن الوزارة قد انتهت من اعداد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة، وقد تم عرض مبالغ الدعم على وزارة المالية لكي تقييم مدى استعداد الميزانية على توفير مبالغ الدعم، كما بين سيادته أن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة تكون لمن استكمل الشروط التي صرحت بها الوزارة من قبل، حيث إن الرعاية توجه للفئات الأشد احتياجا.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

منصة مظلتي هي منصة تابع للحكومة العراقية توفر من خلالها جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن، ومنها خدمات الرعاية الاجتماعية، حيث تتيح المنصة التقديم في في الرعاية الاجتماعية من خلالها، والاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية، حيث يمكن الاستعلام عن المشولين بالوجبة السابعة عن طريق التباع التالي:

الدخول على موقع منصة مظلتي التابع لوزارة العمل.

اضغط على نظام الحماية الاجتماعية من الصفحة الرئيسية.

ثم اختر برامج الرعاية الاجتماعية.

أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة.

حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

اضغط على استعلام.

يعرض لك تفاصل الوجبة التي قمت بالاستعلام عنها، كما يمكنك تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بصيغة pdf من على موقع المنصة.