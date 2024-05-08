فيلم السرب بطولة احمد السقا 2024.. لينك موقع ايجى بست Egybest لتحميل ومشاهدة الأفلام الجديدة

حقّق فيلم السرب الذي يقوم ببطولته النجم أحمد السقا نجاح كبير خلال الأيام الأخيرة منذ طرحه في دور العرض السينمائية،وقد حقق الفيلم أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 3 ملايين و90 ألفا و110 جنيهات ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 6 أيام عرض إلى 16 مليون و 723 ألف و469 جنيه، السرب هو فيلم مثير يتناول قصة مثيرة لمجموعة من الطيارين البواسل الذين يواجهون تحديات خطيرة خلال مهمة للدفاع عن البلاد ويأخذ الفيلم الجمهور في رحلة مليئة بالإثارة والتشويق ويتميز بمشاهد حماسية ومؤثرة.

قصة فيلم السرب

يعود فيلم السرب إلى أحداث حقيقية وقعت في مصر حيث استندت قصته إلى إحدى العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الجوية المصرية، يتناول الفيلم الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا جاءت هذه الضربة ردا على جريمة قتل وإعدام قام بها تنظيم داعش بحق 21 قبطيا في ليبيا.

بعد وقوع هذه الجريمة النكراء أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ ضربة نوعية للرد على هذا العمل الإرهابي البشع و للثأر من قتلة الأبرياء المصريين، تمثلت هذه الضربة في استهداف وتدمير معسكرات ومواقع تجمع وتدريب وتخزين الأسلحة والذخائر التابعة لتنظيم داعش.

ابطال فيلم السرب

فيلم السرب يتمتع بمجموعة متميزة من نجوم الفن حيث يضم في طاقمه:.

النجم أحمد السقا.

شريف منير.

وآسر ياسين.

نيللي كريم

صبا مبارك.

كريم فهمي.

ومحمد ممدوح

محمد فراج

أحمد صلاح حسني.

محمود عبد المغني.

دياب.

عمرو عبد الجليل.

مصطفى فهمي.

أمير صلاح الدين.

بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الآخرين يأتي هذا الفيلم من تأليف السيناريست عمر عبد الحليم ومن إخراج المخرج المبدع أحمد نادر جلال ويتولى إنتاجه شركة سينرجي فيلمز.