الذهب كل يوم في حديد... كم وصل سعر الذهب اليوم في العراق بعد التحديثات الجديدة وتوقعات الأسعار الفترة القادمة

شهد اليوم استقرار سعر الذهب اليوم في العراق والذي قد شهد الفترة السابقة تغير مستمر، حيث سجل سعر الذهب في الأيام السابقة ارتفاع مستمر، يرجع ذلك إلى عدة عوامل تؤثر على الذهب بشكل مباشر، وهذا الذي جعل الكثيرين يتساءل متى ينخفض سعر الذهب في العراق، ومن خلال الأسطر التالية نجيب على هذا التساؤل ونبين سعر الذهب اليوم في جميع العراق للأنواع المختلفة.

سعر الذهب اليوم في العراق

شهد اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 استقرار في أسعار الذهب في العراق، حيث سجل اليوم أسعار الذهب للأنواعها المختلفة التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم 97,284 دينار وهو ما يعادل 74 دولارا.

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 89,177 دينار وهو ما يعادل 68 دولارا.

كما وصل سعر الذهب اليوم لعيار 21: 85,123 دينار وهو ما يعادل 65 دولارا.

سعر الذهب اليوم لعيار 18: 72,963 دينار وهو ما يعادل 56 دولارا.

ووصل سعر الذهب عيار 14 اليوم 56,749 دينار وهو ما يعادل 43 دولارا.

وسجل اليوم أسعار أونصة الذهب 3,025,851 دينار للبيع، وللشراء 3,027,161 دينار.

وسجل اليوم أسعار سبائك الذهب في العراق التالي:

الوزن (جرام) دينار عراقي 1 107,012 2.5 255,369 5 505,875 8 (عيار 21) 817,182 8 (عيار 22) 856,096 8 (عيار 24) 933,923 10 1,000,076 20 1,986,531 أونصة 2,954,965 نصف أونصة 1,547,723 50 4,932,279 100 9,845,102 تولة 1,166,468 1 كيلو 97,964,597 نصف كيلو 49,069,854

سعر بيع وشراء الذهب اليوم

سجل اليوم الأربعاء 8 مايو استقرار في أسعار الذهب في العراق، حيث سجل اليوم بع وشرا الذهب في بغداد وأربيل للذهب العراقي والاجنبي التالي:

أسعار الذهب الخليجي والأجنبي في بغداد:

الذهب عيار 21 سجل سعر البيع اليوم 469 ألف دينار عراقي للمثقال، وسجل سعر الشراء: 465 ألف دينار عراقي للمثقال.

الذهب العراقي :

عيار 21 سجل اليوم سعر البيع 439 ألف دينار عراقي للمثقال، وسعر الشراء 435 ألف دينار عراقي للمثقال.

أسعار الذهب في محال الصاغة في بغداد:

الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح سعره ما بين 470 ألف دينار و 480 ألف دينار عراقي للمثقال.

الذهب العراقي عيار 21 يتراوح سعره ما بين 440 ألف دينار و 450 ألف دينار عراقي للمثقال.

أما في أربيل، فكانت أسعار الذهب كالتالي:

الذهب عيار 24 سجل اليوم سعر 540 ألف دينار عراقي للمثقال.

وسجل الذهب عيار 22 اليوم 500 ألف دينار عراقي للمثقال.

ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم 475 ألف دينار عراقي للمثقال.

كما بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 410 آلاف دينار عراقي للمثقال.

متى ينخفض سعر الذهب في العراق

ينخفض سعر الذهب في العراق عند تحقق مجموعة من العوامل، فعند ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي ينخفض سعر الذهب، وكذلك عند ارتفاع سعر الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض سعر الذهب لأن الاستثمارات في السندات تكون أكثر جاذبية، كما يؤدي إلى انخفاض سعر الذهب الحد من التضخم، واستقرار البلاد اقتصاديا وسياسيا.