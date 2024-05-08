نستعد من دلوقتي .. قائمة افلام عيد الاضحي 2024

بعد تلقي تقديرات إيجابية ومبيعات جيدة أفلام موسم عيد الفطر 2024، يبحث الجمهور بفارغ الصبر عن قائمة افلام عيد الاضحي 2024 في ظل التوقعات المرتفعة نجاحها وتأثيرها المحتمل على الساحة السينمائية تجذب هذه الأفلام اهتمام عدد كبير من الجمهور والمتابعين الذين يترقبون بشغف إصدارها للاستمتاع بتجربة مشاهدة سينمائية مميزة، خلال عطلة عيد الأضحى بعد تسجيل إيرادات مرتفعة ونجاح سابق يتوقع المراقبون أن يتضمن موسم عيد الأضحى 2024 مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية المثيرة والمبتكرة، مما يجعل الجمهور يترقب بشغف قائمة الأفلام التي ستعرض في هذا الوقت.

قائمة افلام عيد الاضحي 2024

يترقب الجمهور بشغف قائمة افلام عيد الاضحي 2024 بعد النجاح الكبير الذي حققه موسم عيد الفطر 2024 والإرشادات العالية التي حصدها، يتوقع أن تتضمن هذه القائمة مجموعة من الأفلام المميزة منها:

فيلم أهل الكهف الذي يستند إلى كتاب لتوفيق الحكيم ويقدم قصة تاريخية مشوقة بعد انتظار طويل من إخراج عمرو عرفة ويشارك في بطولته كل من ريم مصطفى وخالد النبوي ومحمد فراج.

كما يتوقع أن يشمل موسم عيد الأضحى فيلم اللعب مع العيال والذي يقدم قصة كوميدية من إخراج شريف عرفة وبطولة محمد إمام وباسم سمرة وأسماء جلال ويزو وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغيرهم.

الأفلام الجديدة في عيد الأضحى 2024