هينزل امتى.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، باستقبال شهر مايو 2024 ينتظر العديد من المواطنين المصريين سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص بفارغ الصبر صرف مرتباتهم، يأتي هذا الانتظار في ظل تنفيذ الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي

تعد هذه الزيادة جزء من سلسلة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الضغوط المالية على المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وقد بدأ تنفيذ هذه الزيادة منذ مرتبات شهر مارس 2024 مما يجعل شهر مايو الشهر الثالث لتطبيق هذه الزيادة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

قد حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، حيث من المقرر أن يبدأ صرف المرتبات ابتداء من اليوم الثالث والعشرين من الشهر نفسه ومن المتوقع أن يتم صرف المتأخرات خلال الفترة الممتدة من اليوم الثامن إلى اليوم الثاني عشر من الشهر نفسه.

تلك الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات الموظفين وتوفير الاستقرار المالي لهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وتعتبر هذه الزيادة في الدخل محطة ترحيب كبيرة للعاملين، حيث ينتظرون بفارغ الصبر وصول تلك الأموال التي تساهم في تحسين ظروفهم المالية.

جدول صرف مرتبات مايو 2024

ستتم عملية توزيع مرتبات شهر مايو 2024 على مدار خمسة أيام عمل وفق الجدول التالي: