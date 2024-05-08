بالاسم فقط “هنـــا” نتائج ثالث متوسط محافظات العراق 2024 نينوي والبصرة والكرخ عبر mlazemna.com

يترقب جميع طلاب وطالبات الثالث المتوسط في العراق موعد ظهور نتائج ثالث متوسط محافظات العراق 2024 حيث أعلنت وزارة التربية العراقية خلال الساعات الاخيرة الماضية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن ظهور نتائج الثالث المتوسط ، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب ، كما يمكن لجميع أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج ثالث متوسط محافظات العراق 2024

ظهرت منذ قليل نتائج ثالث متوسط محافظات العراق 2024 ويستطيع جميع الطلاب الحصول على النتائج بصورة رسمية من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب وذلك عن طريق الخطوات التالية.

قم بفتح رابط موقع نتائج الثالث المتوسط الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية. ثم قم باختيار “نتائج الثالث المتوسط”. ثم قم باختيار الدور الأول. ثم قم باختيار اسم المحافظة. ثم ادخل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب. ثم قم بالضغط على “عرض النتيجة“. يتم ظهور نتيجة الطالب خلال الدور الأول.

موقع نتائجنا نتائج الثالث المتوسط 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موقع نتائجنا والذي من المتوقع أن يتم ظهور نتائج الثالث المتوسط عليه وتشكل نتائج الثالث المتوسط أهمية كبيرة لدى جميع الطلاب وأولياء الأمور ، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية تعمل بكل جهودها على ظهور نتائج الثالث المتوسط في أسرع وقت ، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب ، وفي المرحلة القادمة سيتم رفع نتائج الثالث المتوسط إلكترونيًا.