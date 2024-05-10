لمدة تتراوح بين 75-90 يوما.. التربية والتعليم تعلن عن موعد عطلة الصيف 2024 بالجزائر ؟!!

‏من المقرر انه سوف يتم الإنتهاء من العام الدراسي الحالي بالجزائر خلال الشهرين المقبلين، لذلك يبحث الكثير من الطلاب الجزائريين عن موعد عطلة الصيف 2024 للتلاميذ والأساتذة في الجزائر ‏حيث أنه من المتعارف عليه أن العام الدراسي يشهد العديد من العطلات ولكن تعد عطلة نهاية ‏هذا العام الدراسي من العطله الصيفية المطولة لذلك يفرح بها الكثير من الطلاب والمعلمين وينتظرونها بفارغ الصبر، لذلك فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن موعد ‏الأجازة الصيفية والذي سوف نتحدث عنها تفصيلياً خلال السطور التالية.

موعد عطلة الصيف 2024 بالمنطقة الأولى للتلاميذ والأساتذة في الجزائر

‏يذكر أن العطلة الصيفية من العطلة الطويلة والمهمة لدى الطلاب والمعلمين بجميع المراحل التعليمية ‏لذلك ينتظرها الكثير بفارغ الصبر لقضاء وقت من الراحة والإستمتاع مع العائلة والأصدقاء خلال عطلة نهاية العام الدراسي، ومن الجدير بالذكر أنه وبعد نهاية عطلة الصيف يبدأ العام الجديد من الدراسة بشكل مباشر، لذلك ‏قامت الوزارة التعليمية بالإعلان عن موعد بدء عطلة نهاية العام الدراسي، باختلاف المناطق المجاورة وعلى ذلك فإن موعد ‏العطلة في المنطقة الأولى سوف يبدأ خلال يوم السبت الذي يوافق 4 يوليو 2024.

عطلة الصيف في المنطقة الثانية والثالثة بالجزائر

وفي تقريرها الصادر بداية العام الدراسي، ضمن الخطة الدراسية الممنهجة التي تتبعها، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن موعد إجازة الصيف في المنطقة الثانية والثالثة، حيث تبدأ أيام العطلة بالمنطقة الثانية من يوم الخميس 18 يوليو 2024، وفي المنطقة الثالثة سوف تبدأ العطلة من يوم الأربعاء 11 يوليو 2024 وسوف تدوم العطلة لمدة تصل ‏إلى 75 يوم حتى 90 يوم.