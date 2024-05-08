هتاخد الزيت والسكر براحتك.. طريقة اضافة المواليد فى التموين 2024 ومن هم الفئات المستحقة

يبحث العديد من المواطنين في مصر عن طريقة اضافة المواليد فى التموين 2024 ويمكن القيام بذلك من خلال استخدام بوابة مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة التموين، حيث يتيح هذا النظام للمواطنين الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة ببطاقات التموين، بما في ذلك إضافة المواليد، وفي هذا المقال سنقدم لكم دليل شامل لجميع الخطوات والتفاصيل الضرورية حول طريقة اضافة المواليد فى التموين 2024.

طريقة اضافة المواليد فى التموين 2024

يمكن للأفراد إضافة المواليد في بطاقات التموين بسهولة من خلال استخدام رابط إضافة المواليد الجديدة واتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصر الرقمية من خلال الرابط المخصص. ثم على المستخدمين إنشاء حساب جديد للوصول إلى بوابة مصر الرقمية ويتم ذلك عن طريق اتباع التعليمات الموضحة بواجهة الموقع. بعد ذلك يتم النقر على خيار الخدمات التموينية المتاحة في القائمة. من خلال القائمة يتم اختيار أيقونة إضافة الأسرة. يطلب من المستخدم إدخال اسم الابن أو الابنة بالكامل مع رقم بطاقة التموين الخاصة بهم بالإضافة إلى الرقم القومي للمستخدم. ثم يتم تحديد صلة القرابة ومن ثم يتم الضغط على زر ضم الأبناء. في النهاية يتم النقر على كلمة إضافة في أسفل الشاشة لتأكيد العملية. بعد تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني مصر الرقمية يتم فحصه للتأكد من استحقاق الفئات وبعد الانتهاء من الفحص يتم إتمام عملية الإضافة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد

بعد إبلاغ وزير التموين الدكتور علي مصيلحي لمكاتب التموين بقبول طلبات جميع المواطنين المستحقين لإضافة المواليد فقط، بدأ الكثير من الأفراد في الاستفسار حول الفئات المستحقة وقد قدمت الوزارة إجابات فورية على هذه الاستفسارات وفيما يلي قائمة بالفئات المستحقة: