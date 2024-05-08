هتقبض 1000 جنية زيادة !! الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجديدة شهر مايو 2024

يستفيد من برنامج الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي المصرية المسمى بـ تكافل وكرامة عدد كبير جدا من المواطنين ذوي الهمم وابناء الشهداء والأرامل والأيتام وذوي الدخل المحدود لذلك يتسائل قطاع كبير جدا منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن الاسماء الجدد الذين تم قبولهم للحصول على دعم تكافل وكرامة حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي اعتمدت رابط يمكن من خلال الاستعلام عن اسماء تكافل وكرامة الجديدة يمكنك الدخول عليها مباشرة والاطلاع على خطوات الاستعلام من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة الجديدة

يمكنك من خلال النقاط التالية للاستعلام عن اسماء تكافل وكرامة الجديده:

ادخل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن طريق النقر على هذا الرابط.

انقر على ايقونة الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة.

ستظهر لك خانة قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالمتعلم المكون من 14 رقم.

تأكد من ادخال البيانات بشكل صحيح ثم انقر على ايقونة استعلام.

انتظر لحظات وسوف تظهر لك الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة ابحث عن اسمك بينهم.

موعد صرف تكافل وكرامة عن شهر مايو

يمكن لجميع المستفيدين من برنامج الدعم تكافل وكرامة صرف المعاش عن كل شهر يوم 15 حيث انه يمكن الان لجميع المواطنين صرف المعاش يوم 15 مايو لعام 2024 من خلال ماكينات الاي تي ام او من خلال بنك ناصر الاجتماعي او من خلال ماكينات فوري او المحافظ الإلكترونية.