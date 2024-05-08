results.mlazemna.com “رابط نتائج ثالث متوسط بالاسم عبر نتائجنا 2024” الدور الأول عموم المحافظات

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثالث المتوسط في العراق عن رابط نتائج ثالث متوسط بالاسم حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط من خلال موقع نتائجنا أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، ومن الجدير بالذكر أنه وزارة التربية العراقية قد صرحت رسميًا عن ظهور نتائج الثالث المتوسط في العراق خلال الساعات القليلة القادمة بعد استكمال عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب ، وخلال السطور التالية نكشف عن رابط نتائج ثالث متوسط بالاسم.

رابط نتائج ثالث متوسط بالاسم

يعيش جميع طلاب وطالبات الثالث المتوسط حالة من القلق والترقب قبل ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الاول في العراق 2024 ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط بالاسم عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية والمتخصص ظهور جميع نتائج الامتحانات في العراق.

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا. ثم قم بالضغط على أيقونة “نتائج الثالث المتوسط”. ثم قم بالدخول عبر نتائج الدور الاول 2024. ثم قم بكتابة اسم الطالب بشكل رباعي للحصول على النتيجة. ثم قم بتأكيد الرقم الامتحاني للطالب. ثم قم بالضغط على “عرض النتيجة”.

كيفية تقديم اعتراضات نتائج الثالث المتوسط 2024

بعد الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط يبحث الكثير من الطلاب عن كيفية تقديم اعتراضات على النتائج وذلك في حالة وجود أخطاء غير متوقعة في النتيجة ورغبة بعض الطلاب في الحصول على نتائج أفضل ، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم اتاحة تقديم الاعتراضات إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية العراقية فور ظهور النتائج.