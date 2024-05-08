“تنزيل تردد قناة المنار الإخبارية 2024” على جميع الأقمار الصناعية AL-MANAR TV

قناة المنار هي قناة لبنانية تعتبر من أهم القنوات الإخبارية في جميع أنحاء الوطن العربي لان القناة تقوم بتقديم تغطية شاملة ومتنوعه لجميع الاحداث التي تدور في المنطقة العربية حيث ان البرامج التحليلية التي تقدمها القناة تناقش القضايا الأساسية هو الاجتماعية والاقتصادية لذلك يتساءل قطاع كبير جدا من المواطنين في جميع انحاء الوطن العربي على التردد الحالي لقناة المنار عبر القمر الصناعي نايل سات حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على بيانات التردد والاطلاع ايضا على بيانات التردد عبر القمر الصناعي عرب سات تابعوا معي.

تردد قناة المنار

يمكنكم مشاهدة قناة المنار على مدار الساعة مجانا 100% دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية وبجودة عالية ويمكنكم الاطلاع على محتوى القناة الاخباري الذي يفضلها عدد كبير جدا من المواطنين في الوطن العربي ويمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على بيانات تردد قناة المنار عبر القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة المنار.

تردد القناة:11178.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة المنار على العرب سات

يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على البيانات التي تمكنهم من استقبال التردد الحالي لقناة المنار على القمر الصناعي عرب سات: