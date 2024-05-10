اكتشف العالم والإثارة والمتعة.. مع قناة ناشونال جيوغرافيك إثارة ومتعة بلا حدود

تعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك (National Geographic) واحدة من القنوات التلفزيونية العالمية البارزة التي تركز على المحتوى العلمي والاستكشافي والثقافي، تأسست القناة في عام 1997 كنسخة تجارية لمجلة ناشونال جيوغرافيك التي تأسست في عام 1888، وحاليًا تمتلكها شركة ناشونال جيوغرافيك بارتنرز (National Geographic Partners)، وهي شراكة بين شركة والت ديزني وشركة 21st Century Fox.

ما قبل قناة ناشونال جيوغرافيك

تاريخ ناشونال جيوغرافيك يعود إلى أكثر من 130 عامًا عند تأسيس مجلة ناشونال جيوغرافيك في عام 1888، ومنذ ذلك الحين أصبحت المجلة رائدة في نشر الصور الفوتوغرافية والمقالات العلمية والثقافية، كما توسعت المجلة لتشمل إصدارات متخصصة في مجالات مختلفة على مر العقود.

تعرف على قناة ناشونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك يختلف حسب المنطقة الجغرافية ومزود الخدمة التلفزيونية الذي تستخدمه، ومع ذلك هيا نتعرف على بعض الترددات الشائعة للقناة:

– في الأميركتين:

– قمر البث: Intelsat 11

– التردد: 3974 ميجاهرتز

– الاستقطاب: عمودي (V)

– معدل الترميز: 19850

– نظام التشفير: MPEG-4/HD

– في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

– قمر البث: Nilesat 201

– التردد: 11938 ميجاهرتز

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 27500

– نظام التشفير: MPEG-4/HD

– في أوروبا:

– قمر البث: Astra 2G

– التردد: 11836 ميجاهرتز

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 27500

– نظام التشفير: MPEG-4/HD

تعتبر ناشونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية العالمية التي تقدم محتوى علمي واستكشافي وثقافي، تعرض القناة برامج متنوعة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع مثل الطبيعة والحياة البرية والثقافات المختلفة والعلوم والتكنولوجيا والتاريخ والآثار والمغامرات والرحلات.

تتميز برامج ناشونال جيوغرافيك بجودة عالية وتصوير مذهل وإخراج متقن، حيث تستخدم التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج محتواها، وتشمل بعض البرامج الشهيرة التي تم عرضها على القناة “كوزموس: عوالم ممكنة” (Cosmos: Possible Worlds)، و”حياة” (Life)، و”حكايات وحقائق” (Tales by Light)، و”كار الأرض” (Car S.O.S.)، و”صيادو الكنوز” (Diggers)، و”مستكشفو البقايا” (Urban Explorers).

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بالإضافة إلى البرامج التلفزيونية، تقوم ناشونال جيوغرافيك بإنتاج أفلام وثائقية ومقالات وكتب ومواد تفاعلية على الإنترنت، كما تهدف المحتوى الذي تنتجه القناة إلى القاء الضوء على التنوع البيولوجي والثقافي في العالم وتعزيز الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية والعلمية.

يمكن مشاهدة قناة ناشونال جيوغرافيك في معظم دول العالم عبر التلفزيون المدفوع، بالإضافة إلى ذلك، توفر القناة محتوى على الإنترنت من خلال موقعها الرسمي وتطبيقات الهواتف المحمولة، حيث يمكن الوصول إلى البرامج والمقالات والصور ومقاطع الفيديو والمزيد.

إن ناشونال جيوغرافيك تعد وجهة مثيرة للاستكشاف والتعلم والتسلية، حيث تقدم محتوى مثير ومفيد للجمهور من جميع الأعمار.