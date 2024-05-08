اقتصاد
“البتلو بكام النهاردة” مفاجئة في سعر اللحمة فى مصر اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 وفقا لأخر تحديثات بورصة اللحوم في مصر
تزامنا مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2024، يبحث الكثيرون من المسلمين عن سعر اللحمة فى مصر اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، وطبقا لآخر التحديثات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء تشهد اليوم أسعار اللحوم انخفاضا، وحسب التقارير اليومية البوابة الحكومية نوضح أسعار اللحوم عبر مقالنا الإخباري.
سعر اللحمة فى مصر اليوم الأربعاء 8 مايو 2024
تزايدت التساؤلات من قبل العديد من أفراد الشعب في كافة المحافظات المصرية حول سعر اللحمة فى مصر اليوم الأربعاء 8/5/2024 في الأسواق التجارية المصرية، وفقا لآخر إصدارات بورصة اللحوم تشهد استقرارا ملحوظا، حيث سجل اليوم متوسط سعرها 298 57 جنيها، وبحد أدنى 250 جنيها للكيلو، بينما سجلت بحد أقصى 360 جنيها للكيلو.
سعر كيلو اللحمة اليوم في مصر 8/5/2024
قبل البدء بالتعاملات اليومية من صباح يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024، خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم:
- سجل اليوم سعر اللحمة الضاني بقيمة 360 جنيها، وبحد أقصى سعرها للسلعة 360 جنيها للكيلو، وهذا يعتبر ارتفاعا سجل بقيمة 48 جنيها مقارنة بالعام السابق.
- سجلت اليوم سعر اللحمة البتلو بقيمة 350 جنيها للكيلو
- سجلت اليوم سعر اللحمة الكندوز الكبير بقيمة 250 جنيها للكيلو، بحد أدنى سعر للسلع 250 جنيها للكيلو، وهذا يعتبر انخفاضا سجل بقيمة 9.22 جنيهات مقارنة بالعام السابق.
- سجلت اليوم سعر اللحم البتلو بعظم بقيمة 280 جنيها، كحد أدنى سعرة للسلع 280 جنيها للكيلو…
- سعر كيلو العجول البقري”ذكور” على نحو 167 جنيها، والإناث بقيمة 165 جنيهًا.
- سجلت اليوم سعر كيلو لحم العجول الجاموسي الحي على نحو 130 جنيه.
- بينما سجل اليوم سعر كيلو الخروف البلدي بقيمة تتراوح ما بين 220:160 جنيه.