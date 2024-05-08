“البتلو بكام النهاردة” مفاجئة في سعر اللحمة فى مصر اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 وفقا لأخر تحديثات بورصة اللحوم في مصر

تزامنا مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2024، يبحث الكثيرون من المسلمين عن سعر اللحمة فى مصر اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، وطبقا لآخر التحديثات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء تشهد اليوم أسعار اللحوم انخفاضا، وحسب التقارير اليومية البوابة الحكومية نوضح أسعار اللحوم عبر مقالنا الإخباري.

سعر اللحمة فى مصر اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

تزايدت التساؤلات من قبل العديد من أفراد الشعب في كافة المحافظات المصرية حول سعر اللحمة فى مصر اليوم الأربعاء 8/5/2024 في الأسواق التجارية المصرية، وفقا لآخر إصدارات بورصة اللحوم تشهد استقرارا ملحوظا، حيث سجل اليوم متوسط سعرها 298 57 جنيها، وبحد أدنى 250 جنيها للكيلو، بينما سجلت بحد أقصى 360 جنيها للكيلو.

سعر كيلو اللحمة اليوم في مصر 8/5/2024

قبل البدء بالتعاملات اليومية من صباح يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024، خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم: