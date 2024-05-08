لولو يالولو وينك يالولو.. تردد قناه وناسه الجديد للاطفال علي جميع الاقمار 2024.. حملها للعيال يلا بسرعه!!

يبحث العديد من الأمهات عن التردد الحديث لقناة وناسة نظراً لمدى تعلق أطفالهم ومحبتهم الشديدة لهذه القناه وتتميز وناسة بتقديم محتوى ترفيهي فريد يناسب الأطفال الصغار، إذ تعرض برامج ترفيهية وتعليمية هادفة تساهم في تعريف الصغار بتقاليد مجتمعنا وبث الوعي لديهم لذا، في هذا المقال نوفر لكم التردد الجديد لقناة وناسة، و نشرح أيضاً كيفية تنزيله على جهازكم الشخصي، تابعونا للتفاصيل.

تردد قناة وناسة

أصبح بإمكانكم الآن تحميل قناة وناسه عبر مجموعة من الأقمار الصناعية المختلفة، إذ قمنا بتوفيرها لكم من خلال التردد المذكور أدناه:

تتكرر بث القناة التلفزيونية “وناسة” عبر القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة الجديد 11595.

القمر الصناعي هو نايل سات.

معدل الاستقطاب هو عمودي

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

الجودة الخاصة بالقناة HD.

تردد وناسة القمر الصناعي عرب سات

التردد الجديد للقناة 11270.

القمر الصناعي عرب سات.

معدل الاستقطاب هو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة HD.

طريقة تعديل تواتر قناة وناسة من خلال جهاز الاستقبال الذي تملكه.

يمكنك بخطوات سهلة وميسرة تنزيل قناة وناسه بيسر، والاستمتاع بأروع المحتويات المسلية والمفيدة المخصصة للأطفال.

يمكنك البدء بالوصول إلى القائمة الرئيسية باستخدام جهاز التحكم عن بعد الذي تملكه.

ثم قم باختيار زر التثبيت اليدوي.

يلزم أن تقوم بتعبئة كافة البيانات المتعلقة بالقناة، وتتضمن ذلك إدخال بيانات الترددات وتفاصيل الاستقطاب وقيم معامل تصحيح الأخطاء، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى ضرورية.

قم بالنقر على خيار OK.

انتظر قليلا حتى يتم تحميل القناة على جهازك.

قم بالنقر على خيار الحفظ.

سوف تتمكن من متابعة القناة على جهازك، استمتع بمشاهدتها.