أبل تكشف عن أجهزتها الجديدة iPad Air وiPad Pro لعام 2024 رسميًا.. وتتيحها في 29 دولة مختلفة

بالأمس، أقامت شركة آبل مؤتمرًا بعنوان “Let Loose” للكشف عن أحدث أجهزتها، وتحديدًا iPad Air وiPad Pro لعام 2024، حيث تم الكشف عن إصدارين لكل جهاز، بالإضافة إلى معالج Apple M4 الجديد الذي يعد أقوى معالج في هذه الفئة من الأجهزة.

تعرف مواصفات أبل iPad Pro 2024

بالنسبة لمواصفات iPad Pro 2024، فإنه يتميز بتصميمه النحيف، حيث يبلغ سمك إصدار 11 بوصة حوالي 5.3 ملليمتر، وسمك إصدار 13 بوصة حوالي 5.1 ملليمتر فقط، تم تصنيع الأجهزة من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100٪ وفقًا لآبل.

تأتي شاشات Promotion بتقنية OLED وتحمل اسم “tandem OLED”، حيث تتكون من طبقتين لزيادة السطوع إلى 1600 شمعة، وتدعم معدل تحديث يتراوح بين 10 هرتز إلى 120 هرتز، مع كثافة بكسل تبلغ 264 بكسل في البوصة، تتوفر الشاشات في حجمين 11 و13 بوصة.

يعمل الجهاز بمعالج Apple M4 الذي يستخدم تكنولوجيا 3 نانومتر، وهو أسرع بمرة ونصف من Apple M2، كما يدعم الجهاز Apple Pencil Pro الذي يحتوي على مستشعر جديد لقياس قوة الضغط ويدعم تقنية Find My لتتبعه في حالة الضياع، كما تتوفر لوحة المفاتيح Magic Keyboard الأنحف والأخف وزنًا للجهاز.

أجهزة أبل الجديدة iPad Air و iPad Pro متاحة في 29 دولة

تتوفر أجهزة iPad Pro 2024 للشراء عبر الإنترنت في 29 دولة حول العالم ابتداءً من اليوم، وستتوفر في متاجر Apple اعتبارًا من 15 مايو، بالنسبة للأسعار في الولايات المتحدة، يبدأ سعرها من ١٠٩٩ دولار لإصدار 11 بوصة و١٣٩٩ دولار لإصدار 13 بوصة.

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مزيد من المواصفات بشأن أبل iPad Air و iPad Pro لعام 2024 رسميًا

أما بالنسبة لمواصفات أبل iPad Air 2024، فإنها متاحة بحجمين 11 بوصة و13 بوصة، وتعمل بشاشات IPS LCD بمعدل تحديث 60 هرتز، وتصل سطوع إصدار 11 بوصة إلى 500 شمعة، بينما يصل سطوع إصدار 13 بوصة إلى 600 شمعة، هذا وتعمل الأجهزة بمعالج Apple M2 ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجا، كما تستطيع استخدام كل من Magic Keyboard وApple Pencil Pro مع أجهزة iPad Air بدون أي مشاكل. تم دمج تقنية Touch ID في زر الطاقة، وتدعم الأجهزة شبكة Wi-Fi 6E وتقنية الجيل الخامس عبر eSIM.

يمكن طلب أجهزة iPad Air 2024 مسبقًا ابتداءً من اليوم، ويبدأ سعر إصدار 11 بوصة من 600 دولار أمريكي للنسخة الخاصة بالواي فاي وسعة تخزين 128 جيجابايت، بينما يبدأ سعر إصدار 13 بوصة بسعر يبدأ من مبلغ 800 دولار أمريكي لنفس النسخة.